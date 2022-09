Zákazníčka požadovala v reštaurácii vrátenie peňazí: Úplný BIZÁR! Neuveríte, čo jej vadilo

LONDÝN - Čašníci sa musia niekedy v reštauráciách vysporiadať aj s veľmi netradičnými hosťami. Buď sú to objednávky, ktoré požadujú mimo menu, alebo ich správanie vyrušuje ostatných návštevníkov. Vo Veľkej Británii sa stalo čosi iné. Do reštaurácie sa príde človek hlavne najesť, no táto návštevníčka mala očividne opačné problémy.

V jednej z britských reštaurácií vznikla veľmi podivná situácia, kedy zákazníčka vyjadrila svoju nespokojnosť priamo manažérovi. Nešlo však o nič bežné, ako špinavý príbor, obrus alebo zle pripravené jedlo. I keď s jedlom to napokon súvisí. Na sociálnej sieti reddit sa objavil príspevok od osoby, ktorá si hovorí Ethicsgradien7. Opísala situáciu, ako sedí v peknej reštaurácií a práve počuje nespokojnú zákazníčku, ktorá sa sťažuje na príliš veľkú porciu jedla.

"Tá zákazníčka požaduje vrátenie peňazí, pretože jej priniesli mäsový koláč (steak pie) s príliš veľkou oblohou. Napokon sa rozhodla, že sa podelí o porciu so svojím manželom. Odneste ten koláč preč," napísala na koniec príspevku.

Nič také neexistuje

Do niekoľkých hodín si pozrelo príspevok tisíce Britov, ktorí zostali doslova šokovaní. Mnohí to nevedeli pochopiť, pretože niečo ako "príliš veľká porcia" nepoznali. Zákazníčka sa sťažovala manažérovi reštaurácie na personál s tým, že ju dopredu nikto "nevaroval" o nadmernej oblohe. Tí, ktorí by tak veľkú porciu tiež nezvládli, argumentovali, že mala jednoducho požiadať personál, nech jej to zabalí so sebou.

Objavili sa však aj takí, ktorí sa priklonili na stranu zákazníčky. "Dáma bola v luxusnej reštaurácií odkiaľ sa nechodí s jedlom v taške. Úplne zbytočne zaplatila za jednu porciu navyše. Svoje pohoršenie vyjadrila podľa mňa úplne jasne a zreteľne. Sčasti jej dávam za pravdu," znel ďalší z komentárov. Objavili sa aj vyjadrenia čašníkov, ktorí si prešli so zákazníkmi už asi všetkým. "Jeden zákazník sa mi sťažoval, že jeho polievka je príliš teplá. Ľudia sú blázni."