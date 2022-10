Vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí? Expert očakáva Putinovu porážku do dvoch mesiacov

KYJEV/MOSKVA - Je to otázka, ktorá už mesiace zamestnáva svet: Kedy sa konečne skončí vojna na Ukrajine? Kým odborník na zbrane predpokladá, že Putina porazí do konca roka, vojenská expertka vidí jediný možný koniec.

Ako dlho bude trvať vojna na Ukrajine? Vladimir Putin vedie svoju „špeciálnu vojenskú operáciu“ už sedem mesiacov. Najnovšie však s výraznými neúspechmi pre jeho armádu. Po masívnej protiofenzíve museli jednotky Kremľa na východe Ukrajiny výrazne ustúpiť. Po ukrajinskom útoku na krymský most sa otázka ukončenia vojny stala naliehavejšou ako kedykoľvek predtým.

Existuje možnosť, že Ukrajina dosiahne víťazstvo nad silami Vladimira Putina do konca roka, domnievajú sa vojenskí experti. Úspech Kyjeva však bude závisieť od dvoch faktorov. Vysoký britský vládny zdroj nedávno pre The Times povedal, že ukrajinské sily by mohli do konca roka zatlačiť ruské jednotky späť k ich pôvodným hraniciam, ak bude Kyjev pokračovať v postupe súčasným tempom.

Hamish de Bretton-Gordon zdieľa tiež tento názor. Expert na chemické a biologické zbrane pre Express.co.uk povedal, že je "celkom možné", že Kyjev vyjde z invázie ako víťaz ešte pred prelomom roka. Ukrajina má v súčasnosti „všetok rozmach a morálku“, zatiaľ čo ruské konvenčné sily sú „fyzicky a morálne zdecimované“.

Bývalý plukovník britskej armády ďalej uviedol, že podmienky pre ruské sily na mieste sa "len zhoršia, ak budú do frontových línií privedení nedostatočne vyškolení branci". V súvislosti s výbuchom, ktorý otriasol hlavnou zásobovacou trasou Ruska z pevniny na anektovaný Krym, povedal, že detonácia bola pre Putina "ďalšou zlou správou", ktorá pomôže pred zimou k ochabnutiu morálky.

Expertka nevidí rýchly koniec vojny

Dr. Marina Mironová z Centra pre vojenskú etiku na King's College v Londýne naopak pochybuje, že v tejto chvíli možno urobiť „presné predpovede“ o načasovaní a konci Putinovej vojny. Neverí, že ruská invázia sa skončí do konca roka, pretože „obe strany si stanovili ciele, ktorých dosiahnutie bude chvíľu trvať,“ cituje ju Express.co.uk.

Pre obe strany sa navyše sťaží logistika, keďže vojaci „budú potrebovať zásoby v chladnom počasí“, dodala Mironová. Úspech Kyjeva podľa nej ovplyvnia dva faktory: postup odporu bude závisieť od sily západnej podpory a od ekonomickej stability Kyjeva, ktorý financuje vojnové úsilie. Mironová verí, že len diplomatické riešenie môže rýchlo ukončiť vojnu. Obe strany však nedávno opakovane vylučovali rokovania.