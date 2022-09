Muž bol zrazu lepší v posteli, žene sa to nejako nezdalo: Šokujúce odhalenie! Dôvod zmeny ju zdrvil

OSLO - Všímavá priateľka nie je nikdy na škodu. Keď príde vo vzťahu k rapídnej zmene správania, väčšinou už niečo visí vo vzduchu. V tomto prípade to síce znamenalo zlepšenie v posteli, ale Pernille si domyslela, že v prípade jej priateľa to prišlo náhle a navyše v období, kedy si už zvykla, aké to je. Niečo tu teda nesedelo.

Zmätená Pernille Torhová (22) z Nórska sa stala na sociálnej sieti TikTok virálnou po tom, ako sa jej podarilo odhaliť neveru svojho priateľa. Ďakovať môže jedine sebe a tomu, že je pozorná. Sexy vyšetrovateľka podrobne opísala svoj plán na TikToku. Tento prispevok mal do niekoľkých hodín od vydania viac ako 700-tisíc lajkov a desiatky tisíc komentárov, uvádza NY Post.

"V posteli vydržal dlhšie ako zvyčajne," povedala Pernille vo vzrušujúcom rozprávaní. Tvrdila, že spolu chodili už štyri mesiace, keď jej priateľ jedného dňa povedal, že ide na chatu s kamarátmi. Po návrate z výletu sa to v posteli zmenilo k lepšiemu. Pernille si to hneď všimla a začala byť podozrievavá.

Jej priateľ nepatril k najmúdrejším, pretože na výlete sa ešte zdržal. Pravidelne mali spolu sex, preto jej bolo divné, že sa jeho návrat naťahuje. "Nebola som s tým v pohode, ale nič som mu na to nepovedala," vyjadrila sa podozrievavá Nórka. Keď sa konečne vrátil a boli spolu cez noc, nespoznávala ho, pretože to bolo iné ako zvyčajne. Pernille sa snažila presvedčiť samu seba, že sa nič nedeje, no priznanie prišlo ako blesk z jasného neba.

Priznanie

Priateľ jej napísal cez Snapchat nasledovné: "Cítim sa dosť zle a som zo seba sklamaný, pretože je tu niečo, čo som ti nepovedal. Jeden z kamarátov pozval na chatu dve dievčatá a ja som nakoniec spal s jednou z nich. Nič som nechcel robiť, ale dopadlo to tak, že nakoniec spali u nás, nemali sa ako dostať domov a jedna z nich skončila v mojej izbe, kde bola len jedna posteľ. Skončilo sa to tak, že ma teraz mrzí a cítim sa strašne," opísal svoje pocity Pernille do správy.

Po prečítaní správy bola Pernille Torhová zdrvená. "Prišiel ku mne domov a mal so mnou sex hneď po tom, čo spal s nejakým dievčaťom na chate," opisovala zhrozene. Okrem toho bola sklamaná aj z toho, že jej to nedokázal povedať priamo do očí. Keď však Pernille zistila, že ho to naozaj mrzí a chce sa k nej vrátiť, dala mu ešte druhú šancu. "Myslím, že sa to oplatilo. Teraz je milý a pozorný. Určite ho to veľmi mrzí," dodala na záver Pernille.