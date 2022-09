TikTokerka spustila výzvu, ktorou strhla masy: Hľadá ženu, ktorej dokázal muž urobiť TOTO! Jej VIDEO je virálne

Užívateľka sociálnej siete Lexie spustila pátranie po „blonďavej žene,“ ktorú dokázal podviesť jej priateľ v nočnom klube Gold Coast v sobotu 27. augusta. Podarilo sa mu to napriek tomu, že trávili čas spolu a blondínka sa od svojho partnera vzdialila iba vtedy, keď išla na toaletu. „Dobrý deň, hľadám blondínku, povedala by som, že má okolo tridsiatky alebo niečo po tridsiatke,“ uvádza Lexie vo svojom TikTok a zároveň zdieľa zábery záletníka ako prejavuje prílišnú náklonnosť k inej žene.

Podvedenej blondíne prezrádza, že keď odišla na toaletu, jej frajer sa pozrel na hodinky, aby vedel, koľko má času a potom začal vedľa baru objímať a bozkávať nejakú tmavovlásku. „A potom, keď si sa vrátila, očividne sa tváril, že sa nič nestalo, tak som si myslela, že by si to mala vedieť. Je to zaznamenané. Prepáč,“ adresuje autorka videa slová blondínke. Príspevok vyvolal búrlivé reakcie a mnohí diváci sa domnievajú, že Lexie zašla priďaleko a príliš sa zaujíma o cudzí vzťah. Niektorí zas oceňujú jej snahu varovať neznámu ženu pred záletníkom.

Jedna užívateľka napísala, že bola takto „ponižovaná, pretože o nevere jej partnera vedeli všetci na okolí, len ona nie a nikto jej to nepovedal.“ Našli sa dokonca aj takí, ktorí autorke príspevku napísali, že by ju „chceli za priateľku.“ Lexie zároveň odpovedala na otázku, prečo v tom bare v danom okamihu nezasiahla a neukázala všetko podvedenej blondínke priamo na mieste. Odpovedala im, že sa chcela vyhnúť trápnej situácii, pretože ľudí, ktorých sa to týka, vôbec nepozná. Viacerí užívatelia však aktérov videa spoznali a uviedli, že je všetko v poriadku, pretože všetci traja sú vyznávači polyamorného vzťahu.