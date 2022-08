Najnovšia štúdia tvrdí: Do roku 2100 bude na Zemi iba polovica ľudí, tu je dôvod!

VEĽKÁ BRITÁNIA – Nová štúdia od britského ekonóma tvrdí, že pri súčasnom tempe poklesu pôrodnosti je možné, že by sa svetová populácia do roku 2100 mohla znížiť na polovicu, teda 4 miliardy ľudí. Je zaujímavá najmä z pohľadu, že autor zahrnul do prepočtu aj ekonomické faktory.

Ako informovali Novinky.cz svet podľa britského autora štúdie Jamesa Pomerova by počas nasledujúcich 80 rokov stratil zhruba 400 miliónov ľudí.

OSN vychádzajúc z najnovších prepočtov tvrdí, že tento rok by populácia na Zemi mala dosiahnuť 8 miliard ľudí a mala by narastať až do roku 2080. Podľa štúdie by ale nasledujúcich 20 rokov mali čísla klesať. Britská štúdia je teda v rozpore s prepočtom od OSN. Najvyšší počet by sme mohli dosiahnuť podľa štúdie v roku 2043, ale neskôr bude počet obyvateľov klesať, keďže pôrodnosť klesá a populácia starne.

Ako uvádza OSN, priemerná plodnosť žien bola v minulom roku 2,3 dieťaťa na jednu ženu. Pre porovnanie v roku 1950 to bolo 5 detí. Do roku 2050 by plodnosť mala klesnúť na 2,1 dieťaťa, čo znamená, že počet ľudí na Zemi by sa stabilizoval.

Zaujímavé je, že štúdia berie do úvahy aj ekonomické faktory. Ráta s tým, že ženy popri budovaní kariéry odsúvajú pôrod prvého dieťaťa. Najmä vo vyspelých krajinách mladé rodiny obmedzujú počet detí z ekonomických dôvodov, napríklad pre vysoké ceny nehnuteľností.

Britský ekonóm vo svojej štúdii tvrdí, že hoci pokles pôrodnosti je celosvetový, v niektorých krajinách, ako napríklad v subsaharskej Afrike a v Ázii dochádza naopak k nárastu počtu obyvateľov.

Autor štúdie očakáva podobný klesajúci trend aj vo vyspelých ázijských krajinách ako Hongkong, Singapur, Južná Kórea alebo Taiwan.

Otázkou teda zostáva, ktorý prepočet bude viac pravdivý, či počet obyvateľov bude stále narastať alebo naopak sa dočkáme vymretia polovice Zeme.