Žena (35) sa zobudila s vyrážkou nad okom: Až vás strasie, keď zistíte, čo z nej neskôr vyliezlo

LIVERPOOL - Žena sa jedného dňa zobudila so zdanlivo neškodnou vyrážkou nad ľavým okom. Neskôr jej ale miesto opuchlo tak veľmi, až takmer nevidela. Zašla preto do nemocnice, kde lekári nenašli nič podozrivé. Vďaka susedkinej rade sa jej nakoniec podarilo prísť na to, čo je v skutočnosti záhadná vyrážka. Ukázalo sa, že nad okom mala parazita s nohami.

Louise Edwardsová (35) z Liverpoolu sa prebudila s tým, čo považovala za neškodnú vyrážku nad okom. Počas niekoľkých nasledujúcich hodín sa však zväčšovala, tak si pomyslela, že ju pohrýzol nejaký chrobák. Opuch bol však taký veľký, až takmer nevidela, preto radšej zašla do nemocnice St Paul’s Eye Hospital. "Spávam s otvorenými oknami, takže možno niečo vošlo dnu. V St Paul’s sa to pokúsili vytlačiť, dali mi antibiotiká a poslali ma domov," povedala Britka.

Louise Edwards woke up with what she thought was a spot on her eyelid Posted by Liverpool Echo News on Tuesday, August 2, 2022

Nasledujúce ráno sa však zobudila a zistila, že oko kvôli opuchu už vôbec nedokáže otvoriť. Vrátila sa preto späť do nemocnice. Podľa jej slov zažívala najhoršiu bolesť, akú kedy cítila. Bolesť prechádzala do očí, zubov a hlavy. Lekári ju vyšetrili a odporučili, aby pokračovala v liečbe antibiotikami. Neprinášalo to ale želaný efekt "Na druhý deň som stretla svoju susedu a spýtala sa ma, čo sa stalo. Keď som jej to vysvetlila, poradila mi použiť vriacu vodu priamo z kanvice, ktorá z kože vytiahne čokoľvek," prezradila Edwardsová.

Na odporúčanie susedy to urobila a zostala v šoku, keď z vyrážky začal vyliezať živý tvor. "Kričala som na otca, aby sa prišiel pozrieť a povedal, že je to nejaký parazit s nohami." Opäť sa teda vybrala do nemocnice, aby parazita ukázala zdravotníkom. Jedna zo sestier sa vraj zasmiala a utrúsila, že to vyzerá ako z filmu o mimozemšťanoch. Louise zase poslali domov s tým, aby pokračovala v liečbe. Napokon si vybavila stretnutie u svojho praktického lekára a dúfa, že sa dozvie viac o tom, čo vlastne vyšlo z jej očného viečka.