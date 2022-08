Minister Naď pohrozil odchodom, politológ reaguje: OĽaNO je len zhluk ľudí, prezradil meno možného NÁSTUPCU!

archívne video

Čo hovoríte na to, že OĽaNO už viní zo vzniku Naďových úvah o odchode údajnú predvolebnú "kampaň" SaS?

Minister Naď sa pomerne ostro vyjadril na adresu odchodu poslanca Krúpu, preto nepredpokladám, že tieto dohady niektorých ľudí z OĽaNO sú postavené na reálnom základe. Skôr by som povedal, že ich chytá mierna hystéria z toho, ako sa im pomaly rozpadá poslanecký či ministerský klub. Ale v prípade OĽaNO nejde o žiadnu novinku. OĽaNO nie je riadnou politickou stranou, ale len amorfným zhlukom náhodne povyberaných jednotlivcov a to je základný predpoklad na to, aby takáto družina korodovala rýchlejšie než tie ostatné.

Čo je podľa vás skutočným Naďovým dôvodom uvažovania o odchode z politiky?

Určite tam hrá nejakú rolu aj aktuálna situácia. Naď má predsa len nejaké renomé a určite sa mu nechce vykonávať funkciu ministra v prípade, ak jeho dôvera bude visieť na šnúrke od Kuffových či Tarabových gatí. Niektorí neprajníci ale o ňom hovoria ako o lobistovi niektorých zbrojárskych firiem, nemožno vylúčiť, že dostal lukratívnu ponuku. Ale len časom zistíme, či tie neprajné hlasy boli skutočne neprajné.

Máte nejaký tip, kto by mohol za OĽaNO zastávať post nového ministra obrany, ak by k tomuto odchodu predsa len prišlo, a to ešte pred koncom volebného obdobia?

Ešte pred mesiacom by som povedal, že by to mohol byť Juraj Krúpa. Ten by bol určite horúcim kandidátom. Viem si predstaviť, že by to mohol robiť Gábor Grendel . To, či to bude niekto z aktuálnych poslancov však bude závisieť od toho, kto by prípadného nového ministra nahradil v parlamente. OĽaNO musí teraz počítať s každým mandátom, preto bude brať do úvahy najmä túto skutočnosť. Ostáva len dúfať, že to bude človek, ktorý bude zorientovaný v rezorte. Ale v prípade nominácií OĽaNO treba byť pripravený na všetko.

Kto je podľa vás z OĽaNO ešte v podobnej "hre", že by uvažoval o odchode z politiky, alebo z klubu?

Netuším. Aj minister Naď prekvapil, ale o tom je slovenská politika.

Šokujúce víkendové vyhlásenie

Minister Naď cez víkend vyhlásil, že zvažuje odchod z politiky, podľa vlastných slov je z nej znechutený. Oznámiť to mal už aj premiérovi i lídrovi hnutia OĽaNO. "Reálne hovorím, úprimne, že zvažujem, čo ďalej," povedal Naď. Nepáči sa mu, že niektorí politickí lídri uprednostňujú stranícke alebo osobné priority pred prioritami krajiny.

Podľa stanoviska hnutia OĽaNO je nielen minister obrany Naď, ale aj ďalší predstavitelia hnutia sú čoraz viac unavení, za úvahami šéfa rezortu obrany o odchode z politiky vidia neprestávajúcu zbytočnú kampaň SaS proti OĽaNO i vláde Eduarda Hegera. "Na rozdiel od SaS, my nikoho z vlády nevyhadzujeme a nevyvolávame napätie. Vnášanie osobných pocitov a animozít do riadenia krajiny je neprofesionálne a nezodpovedné," odkázalo OĽaNO.