FOTO Dieťa trpelo nevysvetliteľnou anémiou: Potom lekár pozrel do hrdla a... totálne nechutný objav

Americký lekár Jason Brotherton, ktorý pôsobí v Keni, sa podelil o snímku pijavice, ktorá parazitovala na pažeráku trojročného pacienta. Dieťa malo v tom čase extrémne nízku hladinu hemoglobínu, len tri g/dl. Normálne hladiny u malých detí sú okolo 9,5 až 13 g/dl.

"Pred dneškom som sa cítil celkom istý, že som sa stretol s väčšinou príčin anémie, kým som toto nevytiahol z horného pažeráka trojročného dieťaťa," napísal Brotherton na Twitteri s tým, že pijavica sa zrejme dostala do tela už pred niekoľkými mesiacmi. Malého pacienta najprv trápila epistaxa, ktorá prerástla do trojmesačného kašľa. Nakoniec dieťa kašľalo tak silno, že si jeho mama všimla niečo v zadnej časti hrdla. Pijavica bola na pažeráku prisatá, takže chvíľu trvalo, kým sa ju podarilo odstrániť.

Before today, I felt pretty confident that I had encountered most causes of anemia until this was pulled from the upper esophagus of a 3 year old. They've been feeding it for a while. Hb was 3 g/dL.@acweyand pic.twitter.com/eJte36pGFH