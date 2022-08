VIDEO nevhodné pre citlivé povahy! Masaker v mori, vedkyňa je ale z neho nadšená

Dron Christiaana Stopforthoma zo spoločnosti Fanatics Drone zachytil v Mosselskom zálive fascinujúce stretnutie dvoch druhov morských živočíchov, ktoré sa zároveň stalo pre jedného z nich osudovým. Osamotený žralok biely obklopený kosatkami krúžiacimi dookola nemal takmer žiadnu šancu a po ich vzájomnom kontakte sa začalo miesto stretu veľmi rýchlo farbiť na červeno. Predátor zjavne krvácal, zatiaľ čo mu jedna z kosatiek hrýzla brucho a ďalšie dve plávali dookola. "Toto je niekoľko záberov z nedávneho lovu žraloka bieleho orcou," napísala Townerová. Neskrývala pritom nadšenie, podľa nej ide o "jeden z najúžasnejších kúskov prírodnej histórie, aký bol kedy nakrútený na záznam".

V minulosti už boli nájdené telá usmrtených žralokov bielych s odstránenými pečeňami, žalúdkami a semenníkmi. Práve pečeň týmto tvorom umožňuje nadnášať sa vo vode. Zatiaľ čo iné ryby majú na tento účel mechúre, žraloky sa spoliehajú na orgán bohatý na tuk. Pre vysoko inteligentné kosatky ide o hotovú delikatesu. Evidentne vedia, ako ju vytrhnúť z tela žralokov, používajú na to tonickú nehybnosť. Je to stav, kedy sa žraloky a raje dostanú do tranzu.

Vedci využívajú túto zvláštnosť na bezpečné meranie a označovanie potenciálne nebezpečných predátorov. Kosatky z nej ale urobili nástroj na lovenie. Vrazia do boku žraloka, prevrátia ho a v tom okamihu si už s korisťou obrátenou na chrbte robia, čo chcú. Takýto útok má pre útočiace ryby dve výhody; po prvé, spúšťa tonickú nehybnosť a po druhé, žralok sa môže utopiť, pretože nedokáže dýchať.