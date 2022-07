VIDEO Manželom v noci medvede vyrabovali koše: Neuveríte, na čom si pochutnali, toto jedlo majú najradšej

Manželia Hooverovci z mesta Altamonte Springs na Floride veľmi dobre vedeli, že po okolí sa už nejaký čas pohybujú medvede a kradnú miestnym jedlo priamo spred domov. Rozhodli sa teda na noc zapnúť kameru. Bolo len pár hodín po zotmení, keď sa po príjazdovej ceste začali približovať k domu dva medvede. Očividne sa v oblasti dobre vyznali, pretože bez problémov vyšli na verandu, kde zaňuchali pizzu.

Tim a Amanda len neveriacky sledovali, čo sa to vlastne deje. "Jeden z medveďov oňuchal odpadkový kôš, zvalil ho, schmatol kúsok pizze a odišiel," povedal Američan pre Fox 35. Ako pokračoval, druhý medveď sa tiež rozhodol nájsť si v odpadkovom koši niečo pod zub. Keď však po chvíli ňuchania nič nenašiel, frustrovane sa odobral preč. Následne sa spustil alarm a medvede utiekli.

"O dva dni neskôr sa opäť vrátili. Viem to podľa toho, že manželka nasledujúce ráno vyšla von a povedala, že kôš na odpadky bol prevrhnutý. Hovorím si, že sme zase mali návštevníkov. Tak som si pozrel bezpečnostný záznam a o 23:20 tu naozaj boli," hovorí Adam.

Organizácia Florida Fish and Wildlife Conservation Commission informovala, že divé zvieratá sa budú aj naďalej zdržiavať v oblastiach, kde ľudia budú nechávať jedlo položené na záhradných stoloch alebo budú mať preplnené a zle uzatvorené odpadkové koše. Medvede čierne sú dôležitou súčasťou floridského ekosystému. Ľudia by sa k nim nemali približovať a už vôbec nie ich kŕmiť. Hooverovci na záver dodali, že už zháňajú nové odpadkové koše, ktoré by boli odolné aj voči medveďom.