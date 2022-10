Modelka DRAŽÍ svoje OPLODENIE: Dieťa porodí komukoľvek… Svet chce zaplaviť »DOKONALÝMI« génmi!

RALEIGH - Bývalá učiteľka dejepisu Amy Kupps (33) na seba upozornila približne pred rokom, keď svoje pôvodné povolanie vymenila za kariéru na OnlyFans. No ešte väčším šokom bolo, keď po jednej noci strávenej so svojím bývalým len 16-ročným študentom zostala tehotná. No zjavne sa jej tento stav zapáčil. Rozhodla sa totiž svoje budúce oplodnenie vydražiť. Chce vraj svojimi dokonalými génmi zaplaviť svet!

Tridsaťtriročná Amy Kupps zo Severnej Karolíny pracovala ako učiteľka histórie pre žiakov vo veku 13-14 rokov. Keď však riaditeľ školy zistil, že si privyrába na OnlyFans, vyhodil ju. Odvtedy sa predávaním erotického obsahu na platforme pre dospelých venuje na plný úväzok. A veľmi sa jej darí. Poznajú ju doslova po celom svete.

Naposledy tmavovláska šokovala, keď sa prevalilo, že zostala tehotná po opileckej jednorázovke so svojím bývalým len 16-ročným študentom. Aktuálne je v 8. mesiaci tehotenstva. No a tento stav jej vnukol zaujímavý biznis plán. Začala dražiť svoje telo k budúcemu oplodneniu. V minulosti ju vraj viackrát oslovili muži s ponukou, že by chceli od nej dieťa.

A tak sa rozhodla to teraz využiť. „Chcem byť surogátna matka a hromadne vyrábať krásne bábätka cudzím ľuďom,“ šokovala modelka pre New York Post. „Myslím, že svet by bol lepší, keby ľudia vyzerali lepšie a mali moje gény,“ pokračovala v sebavedomých výrokoch a vymenovala aj, čo všetko potenciálnemu otcovi jej dieťaťa môže ponúknuť.

„Určite deťom predám svoje úžasné oči, vlasy, výrazné črty tváre, rýchly metabolizmus a inteligenciu,“ povedala presvedčivo Kupps. Deti však nemieni rodiť ako na bežiacom páse - plánuje ich priviesť na svet maximálne 25. „To je môj strop,“ zhodnotila. Tak to vo veku 33 rokov má čo robiť...