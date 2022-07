Prípad znásilneného dievčatka (10) a jeho cesty za potratom šokoval svet: Ľuďom sa nechce veriť, že je to pravda

WASHINGTON - Desaťročné dievča, ktoré otehotnelo po znásilnení, kvôli potratu cestovalo v USA do susedného štátu, kde tieto zákroky zatiaľ nie sú obmedzované. Príbeh je natoľko šokujúci, že sa v Spojených štátoch stretával s pochybnosťami, či môže byť pravdivý. Minulý týždeň ale jeho pravosť potvrdila polícia a správa sa definitívne stala súčasťou politického boja necelé štyri mesiace pred voľbami do Kongresu.

Zatiaľ čo demokrati na čele s prezidentom Joeom Bidenom na prípad upozorňujú, republikáni sa podľa webu Politico obávajú reakcie voličov. Všetko spustil text regionálneho denníka Indianapolis Star z 1. júla s titulkom: "Pacienti mieria za potratovými službami do Indiany pri obmedzovaní starostlivosti v iných štátoch". Článok v úvode cituje gynekologičku pôsobiacu v Indianapolise, ktorá opisuje, ako pomohla ukončiť tehotenstvo desaťročnej obeti znásilnenia zo susedného Ohia, kde platí zákaz potratov zhruba od šiesteho týždňa.

Informáciu prevzali médiá z celého sveta. Nasledovala vlna skeptických reakcií najmä od republikánskych politikov a im naklonených komentátorov, ktorí správu spochybňovali alebo rovno označili za lož. Minulú stredu však ďalší regionálny denník, tentoraz v Ohiu, informoval o zatknutí muža, ktorý sa podľa polície priznal k znásilneniu desaťročnej obete. Detektív na súde uviedol, že dievča podstúpilo potrat v Indianapolise.

Najvyšší súd USA otvoril cestu reštrikciám

Kauza ukazuje dopady reštrikcií, ktoré zavádzajú republikánski politici v niektorých amerických štátoch po verdikte Najvyššieho súdu USA, ktorý im k tomu otvoril cestu. Tieto zákazy v mnohých prípadoch nemajú výnimky pre obete znásilnenia, čo platí aj v Ohiu. Miestna norma stavia mimo zákon interrupcie vykonávanej potom, čo možno u embrya detekovať srdcový tep, pričom zákroky umožňuje iba v prípadoch, keď tehotnej hrozí smrť alebo "významné a nezvratné" problémy. Také opatrenia idú proti dlhodobo pozorovanému pohľadu väčšiny americkej spoločnosti, že potraty by mali byť skôr povolené.

Akonáhle bol Najvyšším súdom zvrátený precedenčný verdikt z prípadu Roeová v. Wade, ktorý potraty umožňoval, "republikáni vedeli, že majú politický problém", píše Politico v dnešnom texte o dopadoch interrupčnej témy na prebiehajúcu volebnú kampaň.

Prípad môže mobilizovať voličov demokratov

Prípad znásilneného dievčaťa v Ohiu podľa neho zvýrazňuje volebné úskalia spojené s novou vlnou potratových reštrikcií. Medzi republikánmi vraj panujú obavy, že vývoj môže mobilizovať voličov demokratov a odradiť umiernených, ktorí nezdieľajú radikálny pohľad republikánskej základne. "Toto je ten druh vecí, ktoré môžu vdýchnuť nový život nádeji demokratov na zachovanie akejsi koalície," povedal John Thomas, ktorý sa podieľa na kampaniach republikánskych kandidátov do Kongresu naprieč USA.

O medializovanom potrate v Indiane sa podľa neho hovorí najmenej v jednom volebnom súboji, na ktorom pracuje. Viacerým kandidátom vraj Thomas odporučil, aby sa snažili téme vyhýbať a odkláňať debatu k iným otázkam. Demokrati volia presne opačnú stratégiu. Ešte pred publikáciou správy o zatknutí údajného páchateľa hovoril o znásilnenom dievčati prezident Biden, keď podpisoval dekrét týkajúci sa snahy zachovať prístup k interrupciám. "Predstavte si, že ste to dievčatko. Myslím to vážne, len si to predstavte," povedal šéf Bieleho domu minulý piatok.

Demokrati boj o interrupcie nevzdávajú

O niekoľko dní neskôr tému vzniesol demokratický kongresman pri vypočutí výboru Snemovne reprezentantov, následne naň upozorňovali ďalší jeho stranícki kolegovia. "Je správne, aby bolo ohrozené právo desaťročného dievčatka, dvanásťročného alebo štrnásťročného na starostlivosť, ktorú zúfalo potrebuje?" citovala agentúra AP senátorku Amy Klobucharovú. Demokrati v piatok v Kongrese predkladajú dva návrhy zákonov na ochranu práva na interrupciu, ich presadenie je však vzhľadom na pozíciu republikánov v oboch prípadoch vysoko nepravdepodobné.

Niektorí komentátori medzitým varujú, že podobných znepokojujúcich príbehov bude v USA po anulovaní ústavného práva na potrat pribúdať. Pribúdať bude pravdepodobne aj reštrikciou mieriacich proti právu ukončiť tehotenstvo. Jedným zo štátov, kde je táto možnosť v hre, je aj Indiana, kde republikánmi ovládaný štátny parlament plánuje tento mesiac začať mimoriadnu schôdzu. Jasným cieľom je prijať nové protipotratové opatrenia, píše Politico.

Zákrok už prebehol, vyšetrujú lekárku