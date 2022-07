Tragické sexhrátky vo Florencii: Dvojica si užívala v hoteli, chlapa to zabilo, mŕtvym má byť známy športovec

FLORENCIA - Toto erotické dobrodružstvo sa skončilo inak, ako sa plánovalo. Štyridsaťročný Brit zomrel v luxusnom hoteli v talianskej Florencii a jeho partnerka utrpela vážne zranenia, keď sa ich sexuálna hra nečakane zvrhla. Dokázala privolať záchranárov, no tí už muža nemohli zachrániť. Ženu odviezli do nemocnice.

Mestom Florencia otriasla bizarná smrť. Podľa správ médií tam zomrel muž, keď sa oddával frivolným hrám so svojou o tri roky staršou partnerkou. Sexuálna praktika sa však neskončila dobre. K nešťastiu došlo ráno 16. júla v hoteli Continental, ktorý sa nachádza na moste Ponte Vecchio. Chlapík a jeho spoločníčka, obaja britskí občania, sa ubytovali v hoteli, kde sa v noci oddávali sexuálnym zábavkám. V skorých ranných hodinách však žena požiadala o pomoc chyžnú, to už mala rezné rany na celom tele a musela byť prevezená do neďalekej nemocnice. Jej stav je podľa denníka firenzepost.it vážny, ale stabilizovaný.

Mužovi sa však už pomôcť nedalo. Našli ho bez známok života v hotelovej izbe. Zatiaľ nie je jasné, čo presne viedlo k zraneniam ženy a k smrti muža. Polícia prípad stále vyšetruje a taktiež zvažuje možnosť, či medzi milencami neeskaloval násilný spor. Najpravdepodobnejšia bude ale zrejme teória, že intímne hry sa dvojici vymkli z rúk a pre jedného z nich mali smrteľné následky. Hoteloví hostia v susedných izbách sa krátko pred nájdením tela sťažovali hotelovému personálu na hluk z izby britského páru.

Mŕtvym má byť anglická rugbyová hviezda

Podľa denníka Daily Star bol zosnulým mužom Ricky Bibey z Manchestru, ktorý kedysi hrával rugby. Na jeho tele sa tiež našli rezné rany. Vyšetrovatelia teraz čakajú, kým budú môcť vypočuť zranenú ženu, aby zistili ďalšie podrobnosti o tom, čo sa stalo.