VIDEO Blondínka po rokoch odhalila nechutné tajomstvo: Pastor ju pripravil o panenstvo v kostole, keď mala 14

INDIANA - Ešte keď mala Bobi len štrnásť rokov, v jej živote sa odohrala situácia, ktorú si nechala pre seba. Držala to v sebe tri desaťročia, no napokon vyšla s pravdou von. Stala sa obeťou sexuálneho zneužitia dlhoročného a uznávaného pastora z americkej Indiany.

Bobi Gephartová (43) sa rozhodla na jednej z bohoslužieb odhaliť tajomstvo, ktoré ju sužovalo dlhých tridsať rokov. Pred plným kostolom New Life Christian Church and World Outreach v meste Varšava obvinila miestneho pastora Johna B. Lowea II. (65), že s ňou mal pohlavný styk v čase, keď bola ešte tínedžerka. Informoval o tom magazín Inside Edition.

Klamal aj v kostole

"Zhrešil som," reagoval pastor s tým, že skutok sa odohral pred dvadsiatimi rokmi. "Ak nás miluješ, prosím, nechaj nás rozprávať," povedal Gephartovej manžel manžel Nate, ktorý ju sprevádzal na pódium. Bobi zopakovala, že od začiatku sexuálneho vzťahu neuplynulo dvadsať, ale 27 rokov a že žila v klamstve a neuveriteľnej hanbe. "Robil si s mojím telom veci, ktoré som nikdy nemala dopustiť. Celé roky mi bolo z toho zle. Mala som samovražedné sklony, neuvedomovala som si, čo sa skutočne stalo, že ja som bola tá obeť. Mala som len šestnásť, ked si ma na zemi v tvojej kancelárii pripravil o panenstvo," povedala pastorovi priamo do očí.

Všetko sa vraj začalo neškodne, Lowe si najprv získal jej dôveru. O dva roky neskôr sa medzi nimi vytvoril intímny vzťah, ktorý vyvrcholil sexom. Bobi nikomu nepovedala, čo sa stalo a dokonca nechala pastora odbaviť aj jej svadbu v roku 2004. "Povedal mi, že tá strašná pravda každého zničí, že mám premýšľať o všetkých tých ľuďoch, ktorých by tá vec o nás dvoch zničila, a že by šiel do väzenia," spomína Gephartová.

Pomohol jej vlastný brat

Toto strašné tajomstvo tajila pred celým svetom, až kým jej jedného dňa brat nepovedal o znepokojivej spomienke z detstva. "Videl ma, keď som mala na sebe len tričko a spodnú bielizeň. Nevedela som, že to vie, že nás videl," približuje Bobi. Jej brat následne Lowea konfrontoval. Ten sa napokon priznal počas nasledujúcej nedeľnej bohoslužby. Hneď po tom zožal standing ovation. "S manželom sme sedeli v zadnej časti kostola a len sme krútili hlavami. Nemohla som uveriť, že všetkým tým ľuďom klame."

Členovia kongregácie žiadali odpovede. Pohlavný styk je v americkom štáte Indiana povolený osobám starším ako šestnásť rokov. Pastor tvrdil, že Bobi mala šestnásť rokov, keď sa to stalo, teda očividne klamal. "Žiadam ťa, aby si mi odpustila. To je všetko, čo môžem urobiť," uviedol. O pár dní neskôr odstúpil zo svojej funkcie. "Prišlo za nami tak veľa ľudí. Nemôžem tomu uveriť, že každý už pozná moje tajomstvo. Len pomyslenie, že možno pomáham inému dievčaťu v podobnej situácii, stálo za to ísť s pravdou von," dodala Gephartová na záver.