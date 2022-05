Vedci zistili, čo sa deje s bunkami infikovanými KORONAVÍRUSOM: Toto prispieva k závažnému priebehu

Experti z USA a Veľkej Británie skúmali vzorky krvi od ľudí infikovaných vírusom SARS-CoV-2 a zistili, že asi šesť percent monocytov - imunitných buniek, ktoré hliadkujú v tele pred cudzími útočníkmi - podliehalo typu bunkovej smrti známej ako pyroptóza. Tento proces je spojený so zápalom po infekcii vírusom, píše denník The Independent. Malá časť makrofágov, čo je ďalší typ imunitnej bunky, ktorá pohlcuje a ničí cudzie bunkové zvyšky, po infekcii rovnako podľahla zápalu. V prípade týchto dvoch typov buniek vedci predpokladajú, že vírus aktivoval to, čo je známe ako zápaly; veľké molekuly, ktoré spúšťajú kaskádu zápalových reakcií, ktoré môžu vyvrcholiť bunkovou smrťou.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Výskum už dlho naznačuje, že závažný priebeh covidu je spôsobený zápalom, ktorý vedie k poškodeniu pľúc a iných orgánov. Predchádzajúce štúdie odhalili, že imunitný systém ľudí s covidom dokáže účinne alarmovať organizmus uvoľnením proteínov, tzv. cytokínov, bojujúcich proti infekcii, ktoré však potom napadnú zdravé tkanivo. Tieto cytokínové búrky sa spájajú s vážnymi priebehmi ochorenia.

Nový výskum, ktorý uskutočnili vedci z londýnskej Royal Free Hospital v spolupráci s detskou nemocnicou Boston Children’s Hospital, naznačuje, že pyroptóza tiež zohráva úlohu pri eskalácii priebehu choroby. "Zápal a bunková smrť sú dôležitými faktormi pri závažnom priebehu COVID-19 a náš výskum ukazuje, že vinníkom je často pyroptóza," povedal hepatológ Gautam Mehta z Royal Free Hospital. Ďalej vysvetlil, že dráha pyroptózy funguje ako poplachový systém pre organizmus. "Ak zaznamená bakteriálne alebo vírusové častice v bunke, vedie to k výbuchu bunky a uvoľneniu prozápalového obsahu. To má výhodu v eliminácii infekcie, ale v dôsledku toho môže viesť k závažnému zápalu."

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Odborníci sa domnievajú, že infikované imunitné bunky by sa mohli stať dôležitou súčasťou vývoja liekov. To zvyšuje nádej, že nové spôsoby liečby by mohli byť navrhnuté tak, aby zabránili vážnemu priebehu covidu-19. "Je to dôležité zistenie, pretože v súčasnosti sú naše liečby zamerané na samotný vírus. Ak sa dokážeme zamerať na proces, ktorý spôsobuje vážny priebeh, mohli by sme vyvinúť účinnú liečbu, ktorá funguje aj u pacientov, u ktorých vakcíny nie sú účinné," dodal Mehta.