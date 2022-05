VIDEO Dievčina (22) chcela prekvapiť priateľa v spodnej bielizni: Keď sa otvorili dvere, onemela

Emma Cassidyová (22) bola práve u svojho priateľa. Keď jej išiel zobrať vodu dole do kuchyne, chcela ho prekvapiť. Vyzliekla sa do spodnej bielizne a schovala sa pod perinu. Netušila však, že to čo robí, sa skončí ponížením a úplným fiaskom, informuje The Sun. Priateľ totiž nebýval sám, ale v dome svojich rodičov.

Zhodou náhod, keď Emma čakala polonahá pod perinou, vošiel do izby priateľov otec, pretože sa s ním chcel rozprávať. Vo videu zverejnenom na TikToku podrobne opísala, čo nasledovalo. "Bola som práve v dome svojho chlapa. Keď mi skočil po pohár vody, chcela som ho prekvapiť. Pomyslela som si, že sa vyzlečiem a schovám pod perinu. Nie úplne donaha, len v spodnej bielizni. Takže tam sedím na posteli, čakám a snažím sa vyzerať roztomilo." V momente sa však všetko zmenilo, keď do izby vošiel majiteľ domu. "Zostala som v úplnom šoku. Nevedela som, čo povedať. Obliekla som sa do pár sekúnd," pokračuje dievčina.

Na TikToku Cassidyovú sleduje viac ako 300-tisíc užívateľov. V komentároch pod jej videom viacerí z nich uviedli, ako by reagovali v jej situácii. "Vystrelil by som von oknom ako blesk," znel jeden komentár. "Teraz sa už necítim tak trápne v situáciách, v ktorých som sa ocitol," dodal ďalší. Zdá sa však, že Emma, ktorá pravidelne dokumentuje svoj vzťah na sociálnej sieti, sa už z ponižujúcej situácie spamätala.