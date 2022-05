FOTO Mladík sa po prvom sexe s dievčinou okamžite rozišiel: Toto ho znechutilo, jej drsná reakcia

Nemenovaná dievčina sa podelila o správy, ktoré jej poslal jeden mladík po prvej a zároveň aj poslednej spoločne strávenej noci. Správy ju veľmi nahnevali, pretože sú podľa nej sexistické. "Hej, toto nebude fungovať. Si sexi a zábavná, ale vidieť tvoje chlpaté podpazušie je neprijateľné, jednoducho to nepreferujem," stojí v správe.

Je teda jasné, že mladá žena to má rada na prírodno a v podpazuší sa neholí. No nedala sa zahanbiť a mužovi to vrátila. "Takže keď máš chlpaté podpazušie ty, je to v poriadku, ale keď ho mám chlpaté ja ako žena, ktorej tam tiež rastú chlpy, tak nie?" reagovala. Užívateľka TikToku ďalej pokračovala a napísala, že mužov penis je v tvare croissantu. Tvar penisu ale nie je vec, ktorú muž dokáže ovplyvniť. Napokon jej kvôli tomu adresoval nevhodný vulgarizmus.

Video zarezonovalo na TikToku, mnohí obhajovali drsnú a úprimnú odpoveď ženy a súhlasili s tým, že správy jej bývalého milenca boli sexistické. "Ide o to, že jeho preferencie sú zakorenené v sexizme," napísal jeden z komentujúcich. "Len hľadal výhovorku, aby sa s tebou rozišiel," uviedol iný. Užívateľka svoj profil na sociálnej sieti medzičasom deaktivovala.