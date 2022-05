Z VIDEA blondínky ostali vodiči v šoku: Priehradka v aute, o ktorej netušili a navyše skrýva...

Z predných dvier auta mladej Britky sa začala valiť voda. Aby jej zvyšok sveta aj uveril, tento jav nakrútila a zverejnila na sociálnej sieti TikTok. Do hodiny malo video takmer 1,5 milióna zhliadnutí.

Na videu Sarah objaví v predných bočných dverách plastovú úchytku. Nedá jej to a odistí ju. V momente začne z otvoru vytekať voda. Snažila sa prísť na to, v čom je problém. Mnohých komentujúcich zábery zaskočili, pretože nechceli veriť tomu, že v bočných dverách áut majú vodu. "Neviem či je to skutočné, alebo to len hráte." Ďalší napísal: "Prisahám, že každý deň sa naučím niečo nové!", zatiaľ čo ďalší sa spýtal: "Ako to, že som o tomto nikdy nepočul?"

Jednoduché vysvetlenie

Voda sa môže dostať z okien do dverí, keď prší alebo keď umývate auto. Mala by vytekať cez otvory v spodnej časti. Tie sa však môžu niekedy upchať a je potrebné urobiť to manuálne. Tieto ističe bežne nájdete v spodnej časti dverí, ale môžu sa nachádzať aj na iných miestach. Ak chcete otestovať, či ich máte upchaté, opláchnite celé auto a pozerajte sa, ako a či vôbec voda odteká.