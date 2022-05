Mirko (2) utrpel paralýzu, doteraz nedokáže chodiť: Matka tvrdí, že to má z COVIDU!

HULL - Zo zdravého chlapca sa stalo úplne iné dieťa. Uviedla to matka, ktorej syn trpí postinfekčnou cerebelárnou ataxiou. Túto diagnózu mu určili až lekári v zahraničí. Napriek tomu, že bol niekoľkokrát hospitalizovaný v nemocnici, zdravotníci vo Veľkej Británii nedokázali určiť príčinu komplikácií. U chlapca boli potvrdené protilátky na COVID-19.

Kawzr Ibrahimová (27) z anglického Hullu povedala, že jej predtým zdravý a aktívny syn Mirko sa po tom, čo vlani v októbri trpel symptómami podobnými chrípke, sa stal úplne iným dieťaťom. Jehos tav sa zhoršil a do jedného mesiaca nebol schopný chodiť. Mirko nikdy nemal pozitívny test na COVID-19, no Ibrahimová tvrdí, že hlboko vo vnútr“ vedela, že ide o vírusovú infekciu. "Môj syn bol zdravý, aktívny dvojročný chlapec, ktorý chodil a rozprával."

Kvôli minuloročným obmedzeniam súvisiacim s pandémiou sa Kawzr spočiatku nepodarilo dohodnúť si osobné stretnutie u praktického lekára. Technické problémy počas virtuálneho stretnutia spôsobili, že lekár nemohol chlapca vidieť. Mama preto musela opísať príznaky, ktorými trpí. Lekár predpísal chlapcovi antibiotiká. O niekoľko dní neskôr ale dostal triašku, tak ho Ibrahimová vzala do Kráľovskej nemocnice Hull. Po jednodňovej hospitalizácii v nemocnici ho prepustili a povedali mu, aby počkal na stretnutie s neurológom. "Povedala som lekárom, že toto nie je obvyklé správanie môjho syna. Normálne takto nechodil ani sa nepohyboval. Hlboko vo vnútri som vedela, že niečo nie je v poriadku," uviedla Britka pre Daily Mail.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

O týždeň sa Mirkovi triaška zhoršila a dostal horúčku. "Bola som veľmi znepokojená a zavolala som sanitku. Tá nás odviezla do nemocnice. Len som chcela, aby sa môjmu synovi uľavilo, ale po niekoľkých hodinách nás opäť poslali domov. Cítila som sa nahnevane, zdalo sa, že nikto nič nerobí." O tri dni neskôr chlapec znovu skončil v nemocnici. Jeho stav sa nezlepšoval. Krátko nato prestal chodiť. Absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou a rôzne krvné testy. Keďže ale testy neodhalili nič nezvyčajné, poslali ho domov. "Môj syn v priebehu týždňov ochrnul a nič sa nedialo. Stále ma posielali domov a hovorili, aby som počkala, ale v Mirkovom prípade čas nehral v náš prospech. Musela som odísť z práce, pretože ma môj syn potreboval."

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Mirko bol prevezený do nemocnice už po piatykrát, keď sa jeho trasenie stalo nekontrolovateľné a nemohol prestať plakať. Lekári vykonali lumbálnu punkciu a následne ho previezli do nemocnice v Leedse na ďalšie testy. Po piatich dňoch ho prepustili, pretože ani tieto testy nezachytili nič nezvyčajné. V novembri sa chlapčekovi začal kaziť zrak. Mama ho preto zobrala na súkromnú kliniku detskej neurológie v Nemecku. Tam lekári zistili, že jej syn trpí postinfekčnou cerebelárnou ataxiou. Ide o stav, ktorý môže sťažiť rovnováhu, schopnosť kráčať, hovoriť, prehĺtať alebo vidieť. Vo väčšine prípadov ataxia vymizne do mesiaca a väčšina detí nemá žiadne trvalé následky. Zdravotníci nevedeli potvrdiť, či Mirkovu chorobu spôsobil COVID-19 alebo bežný vírus Epstein-Barr, ktorý môže vyvolať podobné príznaky. Testy zachytili protilátky na oba vírusy, nie je však jasné, kedy presne prekonal infekcie. Doteraz však nedokáže poriadne chodiť.