VIDEO Používate na verejných WC sušiče rúk? Lekár radí, okamžite s tým prestaňte! Prezradil dôvod

NEW YORK - Lekár vo svojom tiktokovom videu neodporučil používanie sušičov rúk na verejných toaletách, pretože sú podľa jeho slov nechutné. Vysvetlil, že práve prostredníctvom nich sa veľmi ľahko šíria rôzne baktérie. Kým niektorí s jeho tvrdením súhlasia, iní tvrdia, že to nie je celkom pravda.

Americký lekár, ktorý na TikToku vystupuje pod menom madmedicine, zverejnil video, v ktorom vysvetlil, prečo nie je dobré používať sušiče rúk na verejných toaletách. Nakrútil ho ako reakciu na iné video, v ktorom si dala neznáma žena vlasy do sušiča rúk značky Dyson Airblade, by získala dokonalé kučery. Podľa odborníka je ale ich používanie vždy zlý nápad, pretože sa vďaka nim šíri oveľa viac baktérií do okolia než pri používaní papierových obrúskov. "Neznášam byť nositeľom zlých správ, ale tie sušiče rúk na verejných WC sú mimoriadne nechutné," povedal.

Toto tvrdenie rozdelilo ľudí na dva tábory. Kým jedni súhlasili, že používanie sušičov rúk je nehygienické, ďalší obhajovali konkrétnu značku, pretože má HEPA filtre. Tie údajne pomáhajú filtrovať vzduch ešte predtým, ako prichádza do kontaktu s pokožkou. "Nikdy ich nepoužívam. Radšej si utriem ruky do košele," skonštatoval jeden užívateľ.

Objavil sa ale aj protichodný názor. "Toto video je nesprávne. Štúdie ukazujú, že filtrované sušičky, ako napríklad Dyson, sú oveľa čistejšie ako nefiltrované sušičky," oponoval iný komentujúci. "Vzduch, ktorý vychádza, je čistý. Baktérie, ktoré sa šíria, sú tie, ktoré už máte na ruke. Pre užívateľa to teda nie je žiadny rozdiel," poznamenal ďalší.