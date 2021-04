Chodíte na verejné WC? Držte sa tohto pravidla, aby ste sa vyhli možnej nákaze

Americkí vedci sa vo svojom výskume zamerali na pozorovanie mikročastíc, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia pri splachovaní toalety. Z výsledkov vyplýva, že gejzír vody valiaci sa z nádržky síce odvedie obsah do kanalizácie, ale ešte predtým stihne zamoriť okolie. Každým spláchnutím sa totiž do neho uvoľňujú aj zvyšky výkalov, zvratkov či moču, ktoré sú plné baktérií a vírusov, SARS Cov-2 nevynímajúc. Následne krúžia po miestnosti vo výške dýchacích ciest dospelého človeka. "WC aj pisoár generovali veľké množstvo kvapôčok menších ako tri mikrometre. Ak by boli infikované, predstavovali by pre okolie veľké riziko. Ich veľkosť im navyše umožňuje udržať sa v ovzduší pomerne dlho," uviedol spoluautor štúdie, doktor Siddhartha Verma.

Zdroj: profimedia.sk

Výskumníci preplachovali záchody viac ako stokrát, pričom prítomnosť uvoľnených kvapôčok zaznamenávali v rôznych výškach. Toaletu a pisoár manuálne splachovali päťkrát po 30, 90, 150, 210 a 270 sekundách, splachovacie zariadenie pri tom držali päť sekúnd. Počas experimentu kvapky unikajúce z WC prenikli do výšky 1,5 metra a v ovzduší sa udržali dvadsať sekúnd alebo dlhšie. V ovzduší sa zvýšil podiel častíc s veľkosťou 0,3 až 0,5 mikrometra na 69,5 percent. K extrémnejšiemu zvýšeniu o 209 percent došlo pri časticiach veľkých od 0,5 do jedného mikrometra a o 50 percent sa zas zvýšil podiel častíc o veľkosti od jedného do troch mikrometrov. Ich podiel bol však menší, ak bolo po spláchnutí sklopené veko.

Zdroj: Getty Images

Krátkodobé prievany a víry spôsobené ľuďmi, ktorí vchádzali a odchádzali do miestnosti, však aktivizoval pohyb aerosólov, ktoré potom prenikli do väčších vzdialeností od toalety a následne pomaly klesali nadol. "Tieto kvapôčky hrajú ústrednú úlohu pri prenose rôznych infekčných chorôb vrátane COVID-19. Štúdia tak poskytuje ďalšie dôkazy o riziku prenosu infekcie v obmedzených a zle vetraných priestoroch," dodala členka výskumného tímu Stella Batalamaová. Toto zistenie je dôležité najmä pre ľudí, ktorí využívajú verejné toalety, pretože tam sa, prirodzene, hromadia cudzie baktérie viac než doma.