Letuška prehovorila o šikane v jedných z najlepších aeroliniek na svete: Neuveríte, za čo im strhávali z platu

Pracovníci, ktorí vo Fly Emirates boli zamestnaní na to, bežne kontrolovali hmotnosť personálu, za prípadnú nadváhu udeľovali tresty, píše Daily Mail. Išlo o zníženie platu, na ktoré mala údajne spoločnosť nárok. Karla Baysonová (36), ktorá pre aerlinky pracovala deväť rokov, uviedla, že niektorí jej kolegovia dostávali výhražné správy o tom, že vážia viac, ako keď boli prijímaní. "Niektorí zamestnanci dostali dokonca niekoľkotýždňové voľno, aby schudli prebytočné kilá. Do práce sa mohli vrátiť až po tom, ako prešli kontrolou u našich "policajtov"," vyjadrila sa Baysonová pre Insider. Letecká spoločnosť mala podľa nej problém aj s ľuďmi, ktorí mali tetovanie na viditeľnom mieste.

Program na chudnutie

Ďalšia bývalá zamestnankyňa Maya Dukaricová spomenula, že letušky sledovala polícia aj na letiskách. Niekedy ich zvykli zastaviť a poznamenali, že s tou váhou by sa mali krotiť. Bývalý obchodný partner, ktorý si želal ostať v anonymite, priblížil, ako sa firma stará o to, aby jej zamestnanci vyzerali dokonale. "Letušky s nadváhou boli zapísané do programu na chudnutie. Okrem dovolenky dostali aj jedálniček vytvorený na mieru." Do programu na chudnutie bolo bežne zaradených 150 z 25 000 zamestnancov Fly Emirates.

Informácie vyšli na povrch po tom, ako jedna letuška dala výpoveď, pretože v programe na chudnutie bola tri roky a dostala sa tam preto, lebo podľa pravidel spoločnosti bola jej hmotnosť dve kilá nad limitom. Okrem toho neustále pociťovala stres, pretože kontroly BMI sa konali aj pred samotným letom. Ďalšia letuška menom Duyguová uviedla, že nutričné oddelenie neposkytlo dostatočné rady na to, aby sa niektorým letuškám podarilo schudnúť. "Dajú vám len papier o veľkosti A4, na ktorom je napísané, aby ste nejedli chlieb, ryžu a takéto veci." Ani ona už nemohla pracovať v takýchto podmienkach, ktoré považovala miestami za vykorisťovanie.

Samotné aerolinky cez svojho hovorcu informovali, že "ako medzinárodná letecká spoločnosť považujeme blaho našich zamestnancov za najvyššiu prioritu. Veríme, že cesta k blahu vedie cez zdravý životný štýl. Fyzické a duševné zdravie je dôležitým aspektom pri bezpečnom a efektívnom výkone práce." K zverejneným prípadom bývalých zamestnancov sa Fly Emirates odmietli vyjadriť.