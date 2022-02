Mladík si do penisu vpichol kokaín: Hrôzostrašné následky, toto by nechcel zažiť žiadny muž

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Mužovi odumrelo tkanivo na penise po tom, čo si do žily v penise pichol injekciu s kokaínom. Priznal, že drogu si do penisu pichol celkovo trikrát. Lekári mu po prepustení odporučili liečenie, pacient to ale odmietol. Odborníci zároveň poukázali na nebezpečenstvo užívania drog.