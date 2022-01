VIDEO Matka šokovala ľudí svojím tehotenským bruškom: Keď ho uvidíte... patrí jej veľký obdiv!

KODAŇ - Mamička z Dánska sa stala hitom internetu po tom, čo sa na TikToku podelila so svojím obrovským tehotenským bruchom. To bolo skutočne nevídané, pretože čakala trojičky. Neskôr zverejnila fotografiu samej seba po pôrode. Mnohí vzdali statočnej žene hold.

Michella Meier-Morsiová porodila synov Charlesa, Theodora a Gabriela začiatkom tohto roka po tom, čo svoje tehotenstvo dokumentovala na Instagrame. So svojimi 259 000 sledovateľmi zdieľala všetky novinky ohľadom tehotenstva.

Ošiaľ rozpútalo až video, ktoré zverejnila krátko pred pôrodom na TikToku. Zachytáva jej bruško, ktoré doslova rástlo smerom vpred. "O dôvod viac, aby si ľudia vážili všetky matky," znie komentár k videu, v ktorom Michella dvíha a drží svoje obrovské tehotenské brucho. Video bolo odvtedy zhliadnuté viac ako 14 miliónov krát. Ľudia boli v úžase, keď videli, aké veľké jej bruško je a aký má podivný tvar. "Nemám slov... REŠPEKT!" napísal jeden z komentujúcich. "Ty si jednoducho SUPER HRDINKA!" napísal ďalší.

Morsiová priznala, že posledné dni pred pôrodom mala extrémne bolesti. Narodenie svojich trojičiek oznámila 16. januára, pričom podľa jej slov išlo "najdivokejších 36 hodín v jej živote". Desať dní po pôrode zverejnila fotografiu svojho popôrodného bruška. Zo záberu je zrejmé, že sa výrazne zmenšilo, ale napriek tomu bolo vraj stále veľmi ťažké.

Gravidita prebieha u každej ženy inak. Na veľkosť tehotenského bruška majú vplyvy rôzne faktory, napríklad to, koľké tehotenstvo to je či stavba matkinho tela. Diastáza recti, čiže stav, pri ktorom sa ľavý a pravý brušný sval oddeľuje, môže tiež ovplyvniť jeho tvar. To spôsobí, že v brušnej dutine sa vytvorí viac miesta, a preto z nej môže "vyčnievať" maternica.