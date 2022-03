FOTO Žena (28) trpí syndrómom nadmerného ochlpenia: Zarastá ako chlap a úplne všade

NEW YORK - Dievčatá prežívajú počas dospievania ťažké chvíle, no takmer žiadna sa necítila tak ako Samantha. Musela sa začať holiť už ako malé dievča, pretože bola nadmerne ochlpená. Od narodenia totiž trpí syndrómom, ktorý ju počas celého života bude odlišovať od iných ľudí.

Samantha Allenová (28) z New Yorku trpí ochorením, ktoré sa nazýva hirzutizmus. Rozumie sa pod tým rast terminálneho ochlpenia u ženy v podobe, aká je typická pre mužov po puberte, píše Daily Mail. U žien nadmerné ochlpenie znamená prítomnosť abnormálnej produkcie androgénov alebo zvýšenú vnímavosť receptorov na normálnu koncentráciu androgénov v krvi. Tento stav vyvoláva syndróm polycystických ovárií (PCOS).

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Už ako dieťa sa Samantha pre svoj vzhľad stávala obeťou šikany. Musela si pretrpieť aj tým, že niektorí spolužiaci ju volali "Chewbacca" (postava z filmovej série Star Wars). Dnes však vyhlasuje, že sa nemá za čo hanbiť. O svojom stave nemá problém hovoriť ani na sociálnych sieťach. Prvé zmeny na svojom tele si vraj všimla už ako osemročná. Vtedy si už musela začať holiť nohy. Od jedenástich rokov jej začali rásť chlpy aj na tvári. Okrem šikany v škole zažívala niekedy posmešky aj od členov svojej rodiny. Pre svoj stav už niekoľko rokov bojuje i s váhou. Na strednej škole ju bavil šport, no po tom, ako dosť pribrala, sa mu už nemohla venovať tak, ako predtým.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Pred tromi rokmi musela byť Allenová hospitalizovaná, pretože jej hrozil kolaps v dôsledku zlyhania viacerých orgánov. Vtedy si uvedomila, že musí so svojou nadmernou hmotnosťou niečo robiť, aj keď to bude ťažšie ako u bežných ľudí. "Cítila som sa, akoby som omdlela. Aj po prebratí som bola ešte strašne slabá. Tá situácia bola pre mňa ako budíček. Musím to zmeniť, inak sa to môže zopakovať," vravela si vtedy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

V roku 2019 podstúpila Samantha operáciu žalúdka. Vedela, že to muselo prísť, pretože so svojou chorobou by inak neschudla. Od tej doby zmenila životný štýl a podarilo sa jej schudnúť takmer 45 kilogramov. V súčasnosti je hrdá na to, ako vyzerá a rada sa prezentuje taká, aká je. Okrem toho už čoskoro očakáva narodenie svojho prvého potomka.