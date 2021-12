FOTO Mama robila raňajky pre svoje deti: Hororový nález v cereáliách! Ako sa to tam dostalo?

Matka štyroch detí Haisam Nassirová (25) z Londýna išla jedno ráno pripravovať raňajky. Do misky nasypala kukuričné cereálie od značky Nestlé. To, čo nasledovalo, bolo priam neuveriteľné. V škatuli sa totiž objavilo plastové vrecko plné malých bielych kryštálikov.

Haisam sa zľakla a ihneď ho odniesla na políciu. Myslela si, že ide o vysoko návykovú drogu metamfetamín. Vyšetrovatelia potvrdili, že ide o drogu najvyššej triedy A. Vrecúško obsahovalo asi 450 gramov metamfetamínu, ktorého celková hodnota bola v prepočte viac ako 100-tisíc eur.

