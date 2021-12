VIDEO Kráska predáva autodiely: Reakcie mužov ju vytáčajú, pozrite, čo sú schopní jej povedať

Zamestnankyňa predajne Autobarn v austrálskom Melbourne zverejnila vo svojom TikTok príspevku názory mužských zákazníkov, s ktorými sa často stretáva vo svojej práci. Muži majú totiž vo zvyku vopred spochybňovať jej odbornosť a dávajú jasne najavo, že na tejto pozícii by mali byť iba chlapi. Vo videu napríklad spomína obsah rozhovoru so zákazníkom, ktorý sa s ňou odmietal baviť, len preto, lebo je žena a požiadal ju, aby zavolala nejakého kolegu, pretože predpokladal, že ona o autách nič nevie.

Zdroj: Facebook/Jansu

Zákazník hovorí, že potrebuje niečo ohľadom svojho auta. Keď sa ho Jansu zdvorilo spýtala, o čo konkrétne ide, muž iba povedal, že si "nemyslí, že ona to bude vedieť". Ubezpečila ho, že sa pokúsi pomôcť mu, nech iba povie, čo chce, ale on to odmietol a trval na tom, že si radšej o všetkom pohovorí s nejakým mužom. Predavačka sa potom s hlbokým mužským hlasom zákazníka spýtala, ako mu môže pomôcť a konečne sa dozvedela, že si potrebuje umyť auto. Tak mu iba odpovedala, že majú autoumyváreň. Z podobných situácií niekedy smeje, inokedy ju takéto spochybnenie jej odbornosti dokáže poriadne rozhnevať. "Vaše pohlavie predurčuje vaše zručnosti a platí to oboma smermi," uviedla.

Jej video s názvom "Ste dievča, ktoré pracuje v obchode s autodielmi", má viac ako osem miliónov pozretí. Mnohé ženy pracujúce v odvetviach, v ktorých dominujú muži, priznali, že majú podobné skúsenosti. "Zákazník si raz vyžiadal kolegu, ktorý mu mal pomôcť s olejom. Môj šéf mu odkázal, že ja to zvládnem. On to ale odmietol, pretože vraj neznáša, keď ženy dokážu robiť veci, ktoré by nemali," napísala jedna z nich. "Narodila som sa a vyrastala okolo všetkého, čo súvisí s obchodom, ale keďže som mladá žena, tak iba počúvam, že neviem, o čom hovorím," posťažovala sa ďalšia. Inú zas raz oslovil zákazník, ktorý potreboval vzduchové filtre. Ako prvé jej však povedal, že určite nebude vedieť, o čom hovorí.

Do diskusie prispeli aj mnohí muži. "Aby som bol spravodlivý, dievčatá zvyčajne vedia viac ako chlapi, ktorí na týchto miestach pracujú," skonštatoval jeden užívateľ. "Ak tam žena pracuje, tak je jasné, že vie viac ako ja," myslí si ďalší užívateľ.