VIDEO Zákazníci sú hotoví z pokladníčky v obchode: Sú ochotní si u nej kúpiť aj sto kíl zemiakov

HAMBURG - Pokladníčka v maloobchodnom reťazci sa stala hviezdou internetu, no nie vďaka tomu, ako rýchlo jej prechádza cez ruky tovar. Elaine Victoriovú totiž označujú za najsexi pracovníčku supermarketu na svete. Môže za to nielen jej atraktívny vzhľad, ale aj videá, na ktorých tancuje.

Elaine z Nemecka je jednoducho neprehliadnuteľná. Keď skenuje tovar zákazníkov v supermarkete Aldi, mnohí z nich na nej môžu oči nechať. Okrem toho, že pracuje ako predavačka, si privyrába aj ako modelka a nakrúca videá na TikToku. Jedno z nich ju zachytáva, ako tancuje v miestnosti pre zamestnancov. "Samozrejme cez prestávku, môj milý šéf," zdôrazňuje blondínka.

Na iných videách zase naplno predvádza svoje prednosti. Užívatelia sú z nej hotoví, pričom mnohí priznali, že odteraz už budú nakupovať len v obchode, kde kráska pracuje. "Kúpil by som si hoc aj sto kíl zemiakov, zakaždým po jednom, keby som ťa videl pri pokladni," napísal jeden obdivovateľ.

Uživatelia sa neprestajne od Elaine snažia zistiť, v ktorej prevádzke pracuje. "V ktorom meste to je? Potrebujem si kúpiť chlieb," poznamenal jeden mladík. Niektorí si myslia, že je to v Hamburgu, no Victoriová to nepotvrdila.