Barmanka prehovorila o najväčšom humuse, ktorý zažila v práci: Pri tomto vás bude napínať

Katherine Dinsdalová pracuje v bare v Manchestri a nedávno sa podelila o niektoré zo slabých stránok svojej práce. Pred časom vraj do podniku prišla istá influencerka a požadovala nápoje zadarmo. Keď to Katherine odmietla, rozbila pohár o zem a povedala: "To je dôvod, prečo sem celebrity nechodia."

Nočnou morou sú ale podľa barmanky aj obyčajní zákazníci, ak sú dostatočne posilnení alkoholom. Jeden muž napríklad okamžite vypil pohár piva Guinness len pár sekúnd po tom, čo mu ho podala. Zo všetkých síl sa totiž snažil získať nápoj zadarmo. Zákazník sa potom začal pracovníčke vyhrážať.

Zdroj: Facebook/Katherine Dinsdale

Dinsdalová má špeciálne miesto v pekle vyhradené pre tých, ktorí si objednajú jeden z každého kokteilu z menu tesne pred koncom Happy Hour. Najhoršou časťou práce je však kontrola záchodov na konci zmeny. "Barové toalety sú absolútna anarchia," uviedla Katherine. Raz videla svoju opitú kamarátku, ako vylovila z použitého WC žiarivo ružovú parochňu a nasadila ju na hlavu priateľke. "A nezabudnime na to, keď som našla fľašu Corony naplnenú výkalom uviaznutú na dámskych záchodoch," pokračuje barmanka.

Zdroj: Getty Images

Napriek všetkému ju na tejto práci stále niečo láka. "Keď nabudúce budete mať divokú noc a zobudíte sa so strašnou opicou, vedzte, že vaši kamaráti nie sú jediní, ktorí poznajú vaše trápne príhody," dodala.