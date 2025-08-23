Experti varujú: Nosenie tejto VECI zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín

ATLANTA - Krvné zrazeniny sú kľúčovou súčasťou schopnosti tela liečiť sa zo zranenia. V mnohých prípadoch však môžu predstavovať potenciálne vážne riziko pre zdravie, ktoré môže viesť k srdcovému infarktu, mŕtvici a iným život ohrozujúcim stavom. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú na nosenie jednej liečebnej pomôcky.
Odborníci bijú na poplach kvôli jednej veci, ktorá môže zvýšiť riziko vzniku nebezpečnej krvnej zrazeniny. Reč je o sadre, resp. ortéze, ktorú keď nosíte dlhší čas, môže vám hroziť pľúcna embólia, ktorá sa nezriedka končí smrťou.
Odborníci varujú pred veľkým rizikom: Ak máte viac ako 65 rokov, TOTO nikdy nerobte v noci
Sadra spomaľuje prietok krvi
Ak utrpíte zlomeninu kosti alebo podstúpite operáciu chodidla, členka alebo nohy, vaša končatina môže skončiť v nepohyblivej sadre alebo ortéze. Jedna štúdia z roku 2017 zverejnená spoločnosťou Informed Health (IH) však varuje, že nosenie tohto typu reštriktívnej liečebnej pomôcky vás môže vystaviť zvýšenému riziku vzniku krvných zrazenín v dôsledku stavu nazývaného hlboká žilová trombóza (DVT). "Ak nosíte sadrovú dlahu alebo ortézu niekoľko dní až týždňov, prietok krvi vašimi žilami je pomalší, ako keby ste sa normálne pohybovali. To zvyšuje riziko vzniku krvnej zrazeniny (tromby) v nohe alebo panvovej žile. Krvné zrazeniny môžu nakoniec upchať žily, čím zabránia krvi, aby cez ne správne prúdila," vysvetľujú vedci.
Pokiaľ ide o zníženie rizika zrážania z DVT, kľúčom je čo najskôr obnoviť pohyb v imobilizovanej končatine. Ak sa vás to týka, obráťte sa na lekára, ktorý vám pomôže vymyslieť spôsob, ako sa pohybovať bez toho, aby ste nezasiahli do procesu správneho hojenia. Autori štúdie tvrdia, že nosenie kompresných ponožiek na nezranenej nohe môže byť tiež účinným spôsobom, ako rozhýbať obehový systém. Tieto špeciálne pančuchy totiž vyvíjajú tlak na nohu a pomáhajú žilám rýchlejšie privádzať krv späť do srdca. Antikoagulačné lieky, najmä heparín, môžu tiež pomôcť znížiť riziko krvných zrazenín. Keďže ale injekcie heparínu môžu spôsobiť krvácanie, sú považované za rizikové pre ľudí s určitými zdravotnými problémami, hlavne pre tých, ktorí majú žalúdočné vredy.
Príznaky prítomnosti krvných zrazenín
Veľmi dôležité je v súvislosti s krvnými zrazeninami poznať príznaky. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) približne polovica ľudí s DVT nemá žiadne príznaky, iní spozorujú opuch, začervenanie, bolesť a citlivosť na postihnutej nohe. Ak trpíte niektorým z týchto symptómov, je čas zavolať lekárovi. V zriedkavých prípadoch, keď sa DVT rozvinie do pľúcnej embólie, budete potrebovať okamžitú lekársku pomoc. Príznaky pľúcnej embólie zahŕňajú dýchavičnosť, zrýchlený pulz, zrýchlené dýchanie, bolesť na hrudníku, vykašliavanie krvi a pocit na omdletie alebo závrat.