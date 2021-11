Odborníci varujú pred veľkým rizikom: Ak máte viac ako 65 rokov, TOTO nikdy nerobte v noci

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) trpí 51 percent osôb v USA vo veku nad 65 rokov inkontinenciou alebo črevnými problémami, čiže stavmi, ktoré spôsobujú časté, náhle alebo nekontrolovateľné nutkanie ísť na toaletu. "Zistili sme, že polovica populácie trpí únikom moču, ktorý môže byť aj náhodný, pričom asi v 25 percentách ide o stredne závažný až veľmi závažný stav," uviedla Yelena Gorinaová z CDC. Samotná inkontinencia je nepochybne vážny urologický problém, ktorý je však často spojený s úrazmi, najmä zlomeninami. Odborníci preto seniorom radia, na čo by si mali dávať pozor, keď sa potrebujú rýchlo presunúť na WC.

Zdroj: Getty Images

Ak máte viac ako 65 rokov, nikdy neutekajte na toaletu

Podľa výskumného centra Mayo Clinic je práve inkontinencia častou príčinou úrazov, ku ktorým dochádza, keď sa starší ľudia ponáhľajú na záchod. V štúdii zverejnenej v časopise Journal of the American Geriatrics Society (JAGS) jej autori uviedli, že "častá nutkavá inkontinencia bola nezávisle spojená so zvýšeným rizikom pádov a netraumatických zlomenín chrbtice u starších žien". Počet pádov a vznik zlomenín, ku ktorým došlo cestou do kúpeľne, zároveň súvisel s inkontinenciou a noktúriou, čiže častým nočným močením. Podľa údajov CDC každoročne spadne zhruba 36 miliónov starších dospelých, pohotovosť vyhľadajú tri milióny z nich a 32 000 týchto úrazov sa končí smrťou. Agentúra uvádza, že viac ako 95 percent zlomenín bedrového kĺbu je spôsobených pádom, a to hlavne na bok. Odborníci pripomínajú, že tieto riziká je možné eliminovať liečbou urologických problémov.

Zdroj: Getty Images

Existuje niekoľko možností liečby

Podľa kliniky Mayo sa diagnostikovanie inkontinencie začína anamnézou pacienta a fyzickým vyšetrením. Lekár vás môže požiadať, aby ste zakašľali. Ak sa preukážu príznaky ochorenia, urobí analýzu moču, aby zistil príznaky abnormalít alebo infekcie. Môže tiež pacienta požiadať, aby si viedol denník močového mechúra, kde si bude zapisovať, koľko tekutín prijíma, ako často močí a uvedie aj ďalšie relevantné údaje. Po určení diagnózy lekár odporučí liečbu alebo intervenciu. Môžu to byť lieky, cvičenia panvového dna, zdravotnícke pomôcky, operácie či zmeny správania.

Ako minimalizovať riziko zranenia pri páde cestou na WC

Existujú opatrenia, ktorými dokážu seniori eliminovať riziko pádu. Začať by mali tým, že sa otvorene porozprávajú so svojím lekárom o prevencii zranení a ak spadli alebo cítia slabosť v nohách, povedia mu o tom. Lekár následne môže odporučiť očné vyšetrenie a skontroluje, či závrat alebo nerovnováhu nevyvoláva kombinácia liekov. Riziko pádu sa dá znížiť aj odstránením niektorých predmetov v domácnosti, ktoré bránia v bezpečnom prístupe do kúpeľne. Pomôcť môže aj zábradlie alebo nové osvetlenie.