VIDEO Starenka (82) šokuje verejnosť vzťahom s Egypťanom (36): Odhalila detaily z intímneho života

LONDÝN - Pozvanie do rannej šou This Morning prijal manželský pár Iris Jonesová (82) a Mohamed Ibriham (36), aby sa s divákmi podelili o radosť zo spoločného stretnutia, na ktoré čakali takmer rok. Manželia hovorili, akí sú spolu šťastní a neprajníkom odkázali, že si nimi nenechajú pokaziť nádherné a romantické chvíle, ktoré práve prežívajú.

Angličanka Iris Jonesová a Egypťan Mohamed Ibriham sa spoznali na Facebooku v roku 2019. Išlo očividne o osudové stretnutie, pretože v novembri 2020 sa rozozneli svadobné zvony. Kvôli Mohamedovmu čakaniu na víza sa ale nevideli takmer rok a až doteraz preto komunikovali najmä v online priestore. Bývalá upratovačka z grófstva Somerset upriamila na seba pozornosť v relácii This Morning už v januári, keď pred televíznymi kamerami odhalila svoj milostný príbeh a povyťahovala aj pikantné detaily z milostného života. Ibriham napokon dostal 3. novembra vytúžené víza, a tak konečne mohol prísť do Anglicka. Dvojica následne prijala pozvanie do šou.

Manželia hovorili najmä o pocitoch zo svojho opätovného stretnutia a odmietli negatívne reakcie, v ktorých ich ľudia kritizujú za priepastný vekový rozdiel medzi nimi. Moderátor Phillip Schofield sa Iris spýtal, kde bola, keď sa dozvedela, že manželovi udelili vízum. "Nakupovala som v Tescu a bola som v uličke s ovocím a zeleninou. Slzy mi tiekli, nemohla som prestať plakať," uviedla. Jej manžel zas prezradil, že keď sa tú fantastickú správu dozvedel, začal kričať na plné ústa na ulici v Káhire.

Keď sa Phillip Mohameda spýtal, ako sa mu žije v Spojenom kráľovstve, povedal, že to nedokáže opísať a nerozumie, prečo na nich niektorí ľudia útočia, keďže pracuje. "Mám obchodnú administratívu. Nie som s Iris, pretože niečo potrebujem. Som bohatý muž, mám bungalov v Káhire," vysvetľuje. Jonesová vraj zlé mentáre okolia vôbec nerieši a nedá si pokaziť romantické obdobie, ktoré prežíva. "Láska premôže všetko. Prechádzame určitými problémami, pretože Mohamed sa prispôsobuje životu na západe a ja sa zas prispôsobujem tomu, že mám pri sebe muža." Ibrihama si vraj veľmi obľúbili Irisine kamarátky Glenys a Joyce.

Čo sa týka nadchádzajúcich Vianoc, manželia ešte nevedia, kde ich strávia, či sami alebo navštívia jedného z jej synov. "Jej deti nás navštevujú, blahoželajú nám a tešia sa s nami. Všetkým, ktorí nám držia palce kdekoľvek na svete, veľmi ďakujem za to, že podporujú náš príbeh lásky," vyhlásil mladík. "Keby som si vzal mladšiu ženu, nebol by som šťastný. A naším spoločným cieľom je šťastie, nie peniaze. Láska robí zázraky," dodal.