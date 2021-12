Mladík (21) sa omylom vyspal s matkou svojej priateľky: Detaily nechceného sexu, zožiera ma to zvnútra!

LONDÝN - Toto nevymyslíš. Niektoré životné situácie sa však už nedajú vrátiť späť. Navyše to môže mať obrovský vplyv na ľudí okolo vás. Z tejto príhody sa mnohým zastavuje rozum a mladíka úprimne ľutujú, pretože sa do celej situácie nedostal zámerne.

V koži tohto muža by nechcel byť asi nikto. Na stránke Reddit sa totiž priznal, že pred dvoma rokmi mal sex s mamou svojej terajšej priateľky. Nechce jej o tom ale povedať, pretože by to viedlo k ukončeniu jeho vzťahu a pravdepodobne aj vzťahu jej rodičov. Postaral by sa teda o dvojitú ranu pod pás.

"Dovoľte mi najprv sa vyjadriť ohľadom situácie, ktorá sa mi stala. Musím to niekomu povedať, lebo ma to zožiera zvnútra. Pred dvoma rokmi, keď som mal devätnásť, stretol som túto ženu. Ako osobný tréner som ju odhadol na 25 rokov, mala však už 40. Zaujímala sa o mňa a niekoľkokrát ma pozvala na rande, ktoré sa nakoniec skončilo sexom," napísal.

Neskôr si ale žena začala vyčítať, že nie je správne, aby bola s niekým tak mladým. Prestali sa teda stretávať a mladk po čase si našiel niekoho iného - svoju súčasnú partnerku. Pred dvoma mesiacmi však prišiel šok. Priateľka ho chcela predstaviť rodičom a vtedy to prišlo. Jej mama bola žena, s ktorou sa chlapík stretával pred ňou. Podvádzala teda svojho manžela, za ktorého je vydatá už vyše dvadsať rokov. "Keď som ju uvidel, zasiahlo ma to. Najprv som sa stretával so staršou ženou, teraz chodím s jej dcérou. Cítom obrovskú vinu za to, čo som spôsobil, aj keď som bol len hračka pre vydatú ženu."

Svokra sa navyše mladíkovi údajne vyhráža, že ak povie, čo sa medzi nimi stalo, bude on ten, kto sa postará o rozchod rodičov. Sám sa teraz cíti pod psa. Ľudia na Reddite si však z celej situácie začali robiť srandu. "Toto vyzerá ako film z 80. rokov," napísala jedna osoba. Našla sa aj úchylná reakcia: "Má nejakých súrodencov? Že by mohol mať sex aj s nimi," navrhol jeden užívateľ.