Poslanec počas online rokovania parlamentu zabudol, že je na kamere: Spáchal absolútnu nechutnosť

"Keď som sa včera (minulý štvrtok) večer účastnil virtuálneho rokovania snemovne, som v neverejnom prostredí močil bez toho, aby som si uvedomil, že som na kamere," uviedol vo svojom ospravedlnení na Twitteri 46-ročný William Amos, člen vládnej Liberálnej strany premiéra Justina Trudeaua. "Cítim sa veľmi trápne kvôli tomu, čo som urobil, a kvôli rozrušeniu, ktoré som mohol spôsobiť komukoľvek, kto bol toho svedkom. Bezvýhradne sa ospravedlňujem," dodal.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi