Meteorológovia na Sibíri zaznamenali čudné anomálie: Nechceli veriť tomu, čo sa tam objavilo

Oblasť Sajano-Šušenskaja sa nachádza v strednej Sibíri. V tomto ročnom období by ju mal pokrývať sneh a ortuť teplomera by mala klesať hlboko pod nulu. Počasie v tejto lokalite však skôr pripomína jar, teploty boli v uplynulých týždňoch totiž vyššie zhruba o dvadsať stupňov Celzia než zvyčajne. V tomto ročnom období teplota obvykle klesá na mínus 24 stupňov, no teraz je tam niečo nad nulou. Extrémne výkyvy počasia sa vyskytli aj inde na Sibíri a ruskom Ďalekom východe. "Je veľmi teplo. Obrovské anomálie sme zaznamenali aj v Krasnojarskom regióne na západe Jakutska a Magadanu. Situáciu určujú prúdy teplého vzduchu z juhu a západu. Je to naozaj výnimočné," uviedol riaditeľ Ruského hydrometeorologického centra Roman Vilfan.

Podľa jeho slov prudký nárast teploty súvisí s dominanciou atlantických vzdušných más, ktoré zmenili teplotné pozadie v celom Rusku. Spomínané oblasti sú tak plné rozkvitnutých rastlín, pričom mnohé z nich bežne kvitnú iba do polovice októbra, ako napríklad rododendron ledebour. V oblasti však zakvitli aj jarné druhy. "Divý mak a poniklec sú v tomto období obzvlášť zaujímavé, pretože kvitnú zavčasu v apríli a máji. Toto je prvá jeseň, kedy zakvitli," uviedol miestny botanik.

V oblasti boli zaznamenané aj ďalšie anomálie. Región Magadan na Ďalekom východe Ruska napríklad v novembri postihlo obrovské množstvo požiarov. Nedostatok snehu spôsobil, že oheň sa cez suchú tundru šíril veľmi rýchlo, a to najmä pri silnom vetre. Mapa počasia ukazuje abnormálne vysokú teplotu vzduchu aj v západnej Sibíri, kde sa vzduch už na začiatku novembra zvyčajne ochladí najmenej na mínus 15 stupňov. Obyvatelia najväčšieho ruského ostrova Sachalin sa na sociálnych sieťach dokonca podelili o fotografie dozrievajúcich jahôd.