Od objavenia po globálnu paniku za 48 hodín: Variant omikron desí svet, v tomto je dvakrát horší než delta!

Omikron sa dostal do povedomia širokej verejnosti pred necelým týždňom, kedy vedci informovali o 32 mutáciách, ktoré boli zachytené najmä v Botswane a Juhoafrickej republike. Vláda Juhoafrickej republiky v stredu popoludní informovala, že omikron sa šíri veľmi rýchlo, najmä v provincii Guateng. Obavy sú najmä z toho, že tento variant je ešte infekčnejší než delta. Okrem toho je omikron podľa najnovších správ až o 40 percent odolnejší voči vakcínam než už spomínaná delta.

Nové prípady výskytu omikronu boli počas minulého týždňa zachytené už aj v Európe. Jednotlivé štáty preto začali zatvárať svoje hranice pred cestujúcimi z Južnej Afriky. Britský virológ z Imperial College v Londýne (UCL) Tom Peacock, ktorý úzko spolupracuje s UKHSA, vyjadril svoje znepokojenie nad tým, že omikron má takmer dvakrát toľko mutácií než delta.

Dr Tom Peacock, a virologist at Imperial College… described the variant's combination of mutations as “horrific”. Describing the new strain’s mutations… as “really awful”, he added that it had the potential to be "worse than nearly anything else about” https://t.co/ggQeRtl8Rv