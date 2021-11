KORONAVÍRUS Experti varujú pred zlou ústnou hygienou: Dobre si umývajte zuby! Inak vám hrozí toto

PRESTON - Neumývaním zubov sa dostanete do problémov so zubárom, no od príchodu pandémie by to mohlo viesť aj k väčším problémom. Existuje totiž čoraz viac dôkazov o tom, že zlé zdravie ústnej dutiny zvyšuje riziká spojené s ochorením COVID-19.

Výskum odborníkov zo Školy zubného lekárstva na University of Central Lancashire ukazuje, že ľudia so zlým zdravím ústnej dutiny môžu skončiť s vážnejšími príznakmi, ak sa nakazia koronavírusom. U pacientov s covidom, ktorí zároveň trpia ochorením, je 3,5-krát vyššia pravdepodobnosť, že budú prijatí na oddelenie intenzívnej starostlivosti v porovnaní s pacientmi bez ochorenia. Existuje tiež 4,5-krát väčšia pravdepodobnosť, že skončia na pľúcnej ventilácii a deväťkrát väčšia pravdepodobnosť, že zomrú na COVID-19.

Agresívne baktérie

Zlá ústna hygiena je spojená so zhoršením mnohých ďalších chorôb. V zásade k tomu dochádza pri dlhodobom zanedbávaní ústnej hygieny, čo vedie k dysbióze, kedy sa baktérie v ústach menia z pokojného stavu na agresívny. Akonáhle sa tak stane, môžu baktérie spôsobiť ochorenie ďasien, poškodenie tkanív v ústach a vstúpiť do krvného obehu. Keď sa dostanú do krvného obehu, môžu prúdiť organizmom a usadzovať sa v rôznych orgánoch, čím zvyšujú úroveň zápalu a časom prispievajú k rôznym špecifickým a chronickým stavom. Zlé dentálne zdravie môže mať vplyv na srdce, zvýšiť krvný tlak a zhoršiť cukrovku zvýšením hladiny cukru v krvi. Taktiež môže súvisieť s predčasnými pôrodmi, artritídou, ochoreniami obličiek, respiračnými ochoreniami a dokonca aj niektorými neurodegeneratívnymi ochoreniami ako Alzheimerova choroba.

"V porovnaní s pacientmi s miernymi alebo stredne závažnými príznakmi majú ľudia s ťažkým priebehom covidu zvýšené hladiny špecifického zápalového markera (CRP). Niektorí ľudia s ťažkým priebehom trpia aj takzvanou cytokínovou búrkou, kedy imunitný systém v boji proti vírusu poškodzuje vlastné tkanivá tela," vysvetlila spoluautorka štúdie Sim Singhraová v článku zverejnenom na odbornom portáli The Conversation.

Veľkým problémom sú bakteriálne superinfekcie

Výskumy ukazujú, že ľudia so zlým zdravím ústnej dutiny majú tiež zvýšené hladiny CRP a cytokínov, čo naznačuje, že ochorenie ďasien môže spustiť rovnaký druh silnej imunitnej reakcie ako pri COVID-19. Ak teda niekto trpí obomi ochoreniami naraz, takže v jeho krvi kolujú koronavírus aj agresívne baktérie z úst, je možné, že dôjde k poškodeniu vlastných tkanív tela, čo povedie k zhoršeniu celkového zdravotného stavu. Veľkým problémom pri covide a iných respiračných vírusových ochoreniach sú bakteriálne superinfekcie. To sú oblasti, ktoré sú priamo infikované vírusom, napr. pľúca a dýchacie cesty, a zároveň sú infikované baktériami. Bakteriálne superinfekcie sú bežné u ľudí, ktorí majú COVID-19, a sú výrazne častejšie u ľudí s ťažkým priebehom ochorenia. Výskumy vykonané počas pandémie zistili, že veľká časť ľudí zomierajúcich na COVID-19 bola súčasne infikovaná baktériami.

Okrem toho môže zlá ústa hygiena pomôcť koronavírusu dostať sa do organizmu. Enzýmy z baktérií, ktoré spôsobujú ochorenie ďasien, totiž dokážu zmeniť povrch úst a dýchacieho traktu, čo uľahčuje iným mikróbom, ako je koronavírus, priľnúť na tieto povrchy a rásť tam. V súčasnosti existuje dostatok dôkazov na to, aby sa nedostatočná ústna hygiena považovala za rizikový faktor komplikácií u tých, ktorí majú COVID-19, najmä u ľudí, ktorí už trpia chorobami, ako je cukrovka, vysoký krvný tlak alebo kardiovaskulárne choroby. Preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým udržiavať správnu dentálnu hygienu. To znamená čistiť si zuby dvakrát denne aspoň dve minúty zubnou pastou s obsahom fluoridu a pravidelne navštevovať svojho zubára.