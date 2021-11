Pacientka dostala astronomický účet za čakanie na pohotovosti: 600 eur a ani ju nevyšetrili!

DECATUR - Predstavte si, že musíte zaplatiť v prepočte stovky eur len za to, že vkročíte do čakárne pohotovosti. To zažila táto žena, ktorá o podobnom poplatku netušila. Dokonca ju ani neprezreli lekári. Neskôr sa dozvedela, že ide o nemocničný protokol. Pacienti sú povinní zaplatiť, aj keď ich nikto nevyšetrí.

Taylor Davisová z amerického štátu Georgia išla ešte v júli na pohotovosť v nemocnici Emory Decatur Hospital kvôli zraneniu hlavy. Čakala sedem hodín na to, kým ju niekto ošetrí, no keď sa tak nestalo, odišla. O pár týždňov neskôr jej poštou prišiel účet v hodnote 688,35 dolára (cca 596 eur). "Neskontrolovali mi životné funkcie, nikto ma nezavolal. Vôbec ma neprezreli," posťažovala sa mladá Američanka televíznemu kanálu Fox 5. Pôvodne dokonca verila, že účet jej prišiel omylom. Volala preto do nemocnice, no tam jej povedali, že je to nemocničný protokol. Aj keď len vojdete a nikto vás neprezrie, platíte.

Zdroj: Youtube/FOX 5 Atlanta

Údajne išlo o poplatok za návštevu pohotovosti, resp. poplatok za návštevu zariadenia. Často sa pripočíta k celkovému účtu pacienta, takže nemusí byť vždy taký citeľný ako v tomto prípade. "Poplatky vám budú účtované skôr, ako vás prezrú. Nie za to, že vás prezreli," uviedol zamestnanec v oblasti finančných služieb pre pacientov v e-maile pre Davisovú.

Zdroj: Getty Images

Spoločnosť Emory Healthcare, ktorá má na starosti systém zdravotnej starostlivosti v Georgii, sa k prípadu vyjadrila tiež. "Všetky obavy pacientov berieme vážne a oceňujeme, že na to upozornili. Naši pracovníci v súčasnosti túto záležitosť skúmajú a budú priamo kontaktovať jednotlivca," znie oficálne vyhlásenie. Taylor neskôr uviedla, že po tejto skúsenosti sa už bude báť ísť vôbec do nemocnice.