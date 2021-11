VIDEO Manželia vykopali na záhrade neuveriteľný zemiak: Taký ste určite ešte nikdy nevideli!

WELLINGTON - Pravdepodobne najväčší zemiak sveta s hmotnosťou takmer osem kilogramov vypestovali na svojej záhrade na Novom Zélande manželia Colin and Donna Craig-Brownovci. Doterajším rekordérom zaznamenaným v Guinnessovej knihe rekordov je zemiak vykopaný v roku 2011 v Británii, ktorý vážil 4,99 kilogramu. Uviedla to agentúra AP.

Brownovci na obrovskú hľuzu narazili 30. augusta, keď pleli záhony pred príchodom jari, ktorá na Novom Zélande trvá od septembra do novembra. Colin sa pôvodne domnieval, že by mohlo ísť o jeden z druhov batátov či nejaký druh podzemnej huby, keď ale objekt vytiahol z pôdy a ochutnal, zistil, že ide o zemiak. "Nemohli sme tomu uveriť. Bol jednoducho obrovitánsky," vyhlásila Donna.

Zdroj: Sky News Australia

Manželia zemiak, ktorý podľa nich nevyzeral veľmi pekne, v garáži zvážili na starej váhe, ktorá ukázala obdivuhodných 7,9 kilogramu. Spoľahlivejšie váhy v obchode s farmárskymi potrebami upravili údaj na 7,8 kg. Od konca augusta sa zemiak, ktorý dostal meno Doug, stal v oblasti celebritou. Colin pre neho dokonca postavil malý vozíček. "Nasadili sme mu klobúk. Dali sme ho na Facebook, vzali na prechádzku, dopriali sme mu trochu slniečka. Je neuveriteľné, čo všetko ľudí pobaví," vyhlásil.

Zdroj: Sky News Australia

Brownovci sa už obrátili na Guinnessovu knihu rekordov so žiadosťou o oficiálny zápis a teraz čakajú na odpoveď. Žiadne tajné tipy týkajúce sa záhradníčenia nemajú. V tej časti záhrady, kde obrí zemiak objavili, predtým pestovali uhorky, potom záhony zarástli burinou. "Je to pre mňa záhada. Je to jedno z oných príjemných prekvapení prírody," skonštatoval Colin. Teraz je najväčšou starosťou manželov, ako sa o zemiak postarať ďalej. Hľuza totiž začala vysychať a strácať na hmotnosti. Drobné odreniny chytili pleseň. Colin preto zemiak čo najstarostlivejšie očistil a uložil do mrazničky. Plánuje ho využiť na výrobu zemiakovej vodky.