Aukcia vyvolala škandál: Majú sa dražiť desivé dôkazy o holokauste z Osvienčimu na FOTO

JERUZALEM - V Izraeli má ísť do dražby zbierka nástrojov, ktoré slúžili na tetovanie väzňov v nacistickom vyhladzovacom tábore v Osvienčime. Aukcia však vyvolala pobúrenie a vyslúžila si kritiku od riaditeľa izraelského pamätníka holokaustu Jad va-šem.

Colmanova aukčná sieň zbierku označuje za "šokujúcu a extrémne vzácny múzejný predmet", ktorý symbolizuje hrôzy holokaustu. Kolekcia pozostáva zo štrnástich tetovacích pečiatok a návodu na použitie od výrobcu Aesculap. Dražba je plánovaná na 9. novembra a predpokladá sa, že že sa zbierka vydraží za 30 000 až 40 000 dolárov (26 000 až 34 500 eur), píše denník The Jerusalem Post.

Miestny dražobník Meir Colman tvrdí, že cieľom predaja je zvýšiť povedomie. V rozhovore s izraelským vojenským rozhlasom poznamenal, že je tým posledným, kto by holokaust zľahčoval. "Chcem zabezpečiť, aby sa tieto predmety dostali do správnych rúk a nezmizli zo stránok histórie," vyhlásil.

Auschwitz prisoner tattoo stamp set goes on sale at Jerusalem auction house https://t.co/T02xS0yjtZ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 2, 2021

Nacisti väzňov v koncentračných táboroch označovali tetovaním čísel a písmen na predlaktí. Podľa washingtonského múzea holokaustu boli pôvodne tetovaní pomocou pečiatok s vymeniteľnými ihlami, ktoré boli usporiadané do tvaru čísel. Pečiatky boli najskôr vytlačené do kože, v dôsledku toho sa ale do rany dostal atrament. Tetovanie bolo trvalé a stalo sa jedným z najodpornejších symbolov holokaustu, pri ktorom bolo počas druhej svetovej vojny režimom Adolfa Hitlera po celej Európe systematicky vyvraždených asi šesť miliónov Židov. Nacisti okrem nich zabili aj státisíce Rómov, mentálne chorých, homosexuálov a členov ďalších skupín, ktoré považovali za menejcenné. V koncentračných táboroch a na popraviskách zahynuli taktiež milióny Rusov, Poliakov a príslušníkov iných národov.

Zdroj: profimedia.sk

Spomínaná zbierka je údajne jednou z troch, o ktorých existencii sa vie. Jednu má podľa aukčnej siene Vojenské lekárske múzeum v Petrohrade, tú druhú zas Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brezinka). Plánovanú dražbu kritizujú židovskí lídri a organizácie. Riaditeľ izraelského pamätníka holokaustu Dani Dajan na Twitteri napísal, že Jad va-šem sa stavia proti "obchodovaniu so židovskými a nacistickými predmetmi z čias holokaustu" a dodal, že túto činnosť povzbudzujú chamtiví obchodníci. Predseda Európskeho židovského združenia rabín Menachem Margolin podľa izraelského denníka Hamodija písomne požiadal izraelského ministra obrany, aby "odpornú" aukciu zastavil.