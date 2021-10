Ľudia pri pohľade na tetovanie idú do kolien: Keď uvidíte celú FOTO, nebudete vedieť, čo si myslieť

LONDÝN - Ľudia sa pučia od smiechu pri pohľade na tetovanie, ktoré bolo zverejnené na sociálnej sieti. Malo vyzerať ako kôň, no väčšine pripomína skôr mužský pohlavný orgán. Čo myslíte? Aj vy tam vidíte časť ľudského tela?

Ak sa chcete nechať potetovať, dobre si rozmyslite, aký obrázok či motív si vyberiete. Vaše telo totiž bude zdobiť už navždy, aj keď výraz "zdobiť" je minimálne v tomto prípade prehnaný. Na stránke "That’s It, I’m Inkshaming" na Facebooku venovanej nepodareným "kerkám" sa objavila fotka konskej hlavy vytetovanej na ľavej nohe neznámeho užívateľa, no skôr ako ušľachtilé zviera pripomína penis.

Zdroj: Facebook/That’s It, I’m Inkshaming

Fotografia pobavila tisíce ľudí, pričom mnohí príspevok svojsky okomentovali. "Toto že má byť kôň? Žiadny kôň, ale mužské genitálie!" napísala jedna osoba. Druhá zas špekulovala, že podobnosť na penis je tak veľká, že nemohlo ísť o náhodu, ale o zámer. "Toto určite nebolo náhodné berúc do úvahy kvalitu a detaily tetovania. Tatér by za to mal niesť zodpovednosť," myslí si.

Ďalší užívateľ podotkol, že tatéri vraj občas pokúšajú šťastie a do tetovaní svojich klientov tajne vkreslia perverzné symboly len aby zistili, či im to prejde.