VIDEO Žena chcela nakúpiť v potravinách: Keď uvidíte, čo sa stalo pri regáli s koreninami, dostanete šok

Helaina prechádzala uličkou s korením v supermarkete, keď sa stretla tvárou v tvár so zhruba trojmetrovým hadom. "Hľadala som niečo, čo by som si mohla dať na kura, takže som ho spočiatku nevidela, pretože bol stočený vzadu za malými téglikmi s korením. Trochu som sa otočila doprava a had vystrčil hlavu," opísala nepríjemný moment.

Alatiová, ktorá je zhodou okolností vyškolenou chytačkou plazov, uviedla, že hadia hlava sa nachádzala asi dvadsať centimetrov od tej jej. "Našťastie mám skúsenosti s hadmi, takže som ostala celkom pokojná. Rozhodne ma to ale šokovalo, pretože som to nečakala," pokračuje.

Sieť supermarketov Woolworths vo vyhlásení potvrdil, že "klzkého a vzácneho zákazníka spozorovali v uličke s korením" v pondelok ráno vo svojej prevádzke na predmestí Glenorie na okraji Sydney. "Hneď ako bol had spozorovaný, členovia nášho tímu rýchlo reagovali, aby uzavreli oblasť kvôli bezpečnosti zákazníkov," píše sa v oficiálnom stanovisku.

Alatiová odchytila hada pomocou tašky a následne ho vypustila do neďalekého lesa. Nie je jasné, ako a kedy sa dostal do obchodu. Helaina, ktorá pred niekoľkými rokmi pôsobila ako dobrovoľníčka v organizácii na záchranu voľne žijúcich živočíchov v Sydney, sa domnieva, že išlo o pytóna diamantového a samca, ktorý si hľadá partnera. "Hneď som vedela, že nie je jedovatý, nie je agresívny a že pre nikoho nebude predstavovať problém," dodala.