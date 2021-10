Slováci, dávajte si pozor aj na chrípku: TOTO číslo vás prekvapí, ročne jej podľahnú stovky

BRATISLAVA - Na Slovensku sa v období chrípkovej epidémie zaznamenáva priemerne 816 úmrtí ročne, ktorých príčinou je chrípka. Z nich viac ako polovica sú úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia v priamej súvislosti s ochorením na chrípku. Uviedol to Národný portál zdravia (NPZ), ktorý spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

"Najčastejšími príčinami hospitalizácií boli v roku 2020, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, choroby obehovej sústavy, a to 15,5 percenta z celkového počtu hospitalizácií, v počte 151.593," spresnila hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá. Priemerný vek osôb, hospitalizovaných v roku 2020 v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, bol 49,9 roka.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že chrípka si každý rok vyžiada tri až päť miliónov hospitalizácií a 290.000 až 650.000 respiračných úmrtí. Chrípka podľa najnovších štúdií môže spustiť zlyhanie srdca, infarkt aj porážku. "Je vedecky dokázané, že chrípkový vírus pôsobí na výstelku ciev. Vznikne zápal a ten môže spôsobiť ich upchatie," priblížil NPZ.

Chrípka je tiež infekčné ochorenie

Chrípka sa tak podľa NPZ podieľa na vzniku kardiovaskulárnych ochorení ako infarkt myokardu, zlyhanie srdca, mozgová príhoda. Môže zhoršiť chronickú obštrukčnú chorobu pľúc a cukrovku, spôsobiť tromboembóliu, zmätenie, delírium, Guillain-Barrého syndróm či encefalopatiu alebo akútne poškodenie obličiek, dokonca smrť. "Chrípka je infekčné ochorenie s vysokou chorobnosťou a úmrtnosťou a hromadia sa dôkazy, že môže spúšťať rôzne kardiovaskulárne príhody," konštatuje prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti Peter Hlivák.

Pri každej chrípkovej epidémii sa dá podľa NPZ pozorovať zvýšený výskyt kardiovaskulárnych komplikácií. "Preukázalo sa, že očkovanie proti chrípke významne znižuje počet kardiovaskulárnych udalostí o 26 až 53 percent a znižuje počet kardiovaskulárnych úmrtí o 56 percent. Predpokladá sa tiež, že očkovanie proti chrípke môže byť pri sekundárnej prevencii srdcového infarktu v dôsledku chrípky rovnako účinné ako zanechanie fajčenia alebo liečba statínmi pri liečbe vysokého krvného tlaku," vysvetlil NPZ. Minulý rok dosiahla na Slovensku zaočkovanosť proti chrípke 5,7 percenta.

Chrípková sezóna je nepredvídateľná

Tohtoročná chrípková sezóna bude podľa odborníkov nepredvídateľná. Vzhľadom na relatívne nízky výskyt ochorenia v uplynulej sezóne však sa dá podľa NPZ predpokladať, že zvýšený výskyt chrípky by mohol vyústiť aj do chrípkových epidémií. "Nemôžeme povedať, či bude vírus silnejší alebo slabší. Tento rok však nemáme protilátky, pretože sme sa s vírusom chrípky minulý rok nestretli. Preto predpokladáme, že imunitu nemáme a že priebeh ochorenia bude o to horší," dodala hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pediatriu Elena Prokopová.