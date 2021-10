Zvrat v medicíne USA: TENTO známy liek už neodporúčajú brať preventívne

WASHINGTON - Denný príjem aspirínu je v USA rozšírený aj preventívne, aby sa znížilo riziko niektorých chorôb. To tiež odporúča americká skupina expertov už niekoľko rokov. Pre ľudí nad 60 rokov je toto odporúčanie zrušené.

Americké grémium expertov už neodporúča, aby ľudia starší ako 60 rokov denne užívali účinnú látku kyselinu acetylsalicylovú, ktorá je obsiahnutá v aspirine (u nás známom ako acylpyrin), aby sa znížilo riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody. Ľudia vo veku 40 až 59 rokov so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych chorôb, ale bez anamnézy, by sa mali poradiť so svojim lekárom a potom sa sami rozhodnúť, či začnú liek užívať pravidelne, uviedla v utorok komisia.

Bráni zrazeninám

Rozhodnutie amerického vládou vymenovaných nezávislých odborníkov na prevenciu chorôb (USPSTF) znamená obrat v americkej medicíne: V USA je používanie prípravkov obsahujúcich kyselinu acetylsalicylovú rozšírené, pretože má účinok zrieďujúci krv a môže tak zabrániť zrazeninám.

Panel odborníkov preto od roku 2016 odporúčal, aby všetci ľudia vo veku 40 až 50 rokov užívali prípravky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej každý deň, ak majú v nasledujúcich desiatich rokoch desaťpercentné zvýšené riziko srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. U starších ľudí so zvýšeným rizikom by sa preto malo o užívaní rozhodnúť individuálne.

Štúdie teraz spochybňujú tieto odporúčania. Odborníci sa odvolávali aj na indície, že riziko vnútorného krvácania, najmä do mozgu alebo čriev, sa s vekom zvyšuje, ak sa pravidelne užívajú aspirinové prípravky.

Môže tiež spôsobiť vážne problémy

„Užívanie aspirinu každý deň môže pomôcť predchádzať infarktu a mŕtvici, ale môže tiež spôsobiť potenciálne vážne poškodenie, ako je vnútorné krvácanie,“ povedal zástupca USPSTF John Wong. Prínosy lieku neboli dostatočné na vyváženie tohto zvýšeného rizika.

V USA sa aspirin používa ako synonymum pre rôzne výrobky s účinnou látkou kyselina acetylsalicylová. Ako uviedla hovorkyňa spoločnosti Bayer, výrobcu známeho lieku na úľavu od bolesti Aspirin, od nemeckej spoločnosti sa toto odporúčanie netýka. Nízkodávkový aspirinový prípravok od spoločnosti Bayer, ktorý sa používa na prevenciu infarktu, sa nepredáva ani v USA, takže na podnikanie farmaceutického giganta to nemá žiadny vplyv.

Nové odporúčania však ešte nie sú konečné. Verejné diskusie budú otvorené do začiatku novembra. Predchádzajúce odporúčanie pre pacientov, ktorí užívajú lieky s kyselinou acetylsalicylovou po cievnej mozgovej príhode alebo srdcovom infarkte, nie je novými zisteniami ovplyvnené.