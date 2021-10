Žena (29) náhle omdlela: Už nikdy nebude ako predtým! Strašidelné následky na FOTO

Američanka Abbie Reynoldsová minulý rok v októbri takmer zomrela po úraze v kuchyni, ktorý jej zanechal na hrudníku a na rukách hlboké popáleniny. Kvôli ukrutnej bolesti upadla okamžite do bezvedomia. Mala však obrovské šťastie, že nebola doma sama a jej spolubývajúca ju odtiahla od vriacej panvice a okamžite zavolala záchranárov. Napriek rýchlemu zásahu si Abbiene „neznesiteľné“ zranenia vyžiadali tri kolá bolestivých operácií. Po všetkých zákrokoch má hrudník a ruky posiate jazvami a chvíľu potrvá, kým sa so všetkým zmieri.

Zdroj: profimedia.sk

Podľa jej slov sa snaží všetko prijať, ale zatiaľ si nemyslí, že „bude niekedy psychicky a fyzicky úplne v poriadku". „Bola to skúsenosť, ktorá zmenila môj život,“ hovorí školská psychologička. „Nikdy nebudem tým istým človekom, akým som bola pre nehodou a to po fyzickej, ako aj duševnej stránke. Je naozaj ťažké všetko to prijať.“

Zdroj: profimedia.sk

Spomína si, že pred nehodou sa rozprávala so svojou spolubývajúcou Margaret Williamsovou (30) a uvedomila si, že mala problém udržať konverzáciu a občas uvidela pred očami „čierne škvrny.“ Tento stav však pripisovala únave a bola si istá, že sa všetko zlepší, keď sa vyspí. „Margaret mi povedala, aby som si išla oddýchnuť,“ uviedla Abbie. „Posledná vec, ktorú si pamätám je to, že som kráčala smerom k obývačke, ale zrejme som sa zastavila, otočila sa a pozrela som sa na mikrovlnku nad sporákom. Zahmlilo sa mi pred očami a zrútila som sa na panvicu s vriacim kurčaťom.“

Zázrak, že vôbec prežila

Bolesť, ktorú cítila, keď sa prebrala, vraj nedokáže ani opísať. „Myslela som si, že zomriem. Nikdy som nič také bolestivé nezažila a úprimne si myslím, že už ani nezažijem. Ani pôrod nebude taký bolestivý.“ Spolubývajúca ju vyzliekla, stiahla jej podprsenku a čakali na príchod záchranárov. Následne bola urýchlene prevezená do nemocnice MedStar Washington, kde podstúpila tri operácie. Spočiatku sa lekári pokúšali odstrániť následky popálenín pomocou metódy bunkovej terapie ReCell, ale neúspešne. Popáleniny Abbie boli totiž natoľko vážne, že postup zlyhal a tak bola nútená podstúpiť ďalšie dve operácie, pri ktorých lekári urobili tradičné kožné štepy.

Zdroj: profimedia.sk

„Prvú vec, ktorú som pocítila, keď som videla svoje telo, bol šok. Nikdy som si nemyslela, že by moja pokožka mohla vyzerať takto,“ spomenula si. „Bola sivá. Potom som pocítila strach, bola som úplne vydesená z neznámeho. Aj keď som mala čas spracovať všetko, čo sa stalo, aj tak som cítila strach. Po prekonaní prvotného šoku som si uvedomila, že ma čaká dlhá cesta. Prebudenie po každej operácii bolo jednou z najťažších chvíľ v mojom živote. Bolo to také traumatizujúce.“

Zdroj: profimedia.sk

Abbie sa učí prijať nový vzhľad tela. Teraz sa zmieruje so svojimi jazvami. „Bolo neuveriteľne ťažké prijať následky tejto nehody. V podstate musíte smútiť za svojím starým telom a životom a zároveň sa snažiť prijať a oceniť svoje nové ja. Teraz, keď mám všetky tie obrovské jazvy, tak som si uvedomila, koľko času som premárnila starosťami o malé hlúpe nedokonalosti, ktoré si nikto ani nevšimol. Ale prinútilo ma to, aby som bola k sebe láskavejšia a vážila si svoje telo za všetky tie úžasné veci, ktoré pre mňa robí.“