Brutálna vražda: Neskutočné, čím žena obliala manžela (†80) počas spánku!

Spor z minulého leta viedol ku krutému násilnému trestnému činu. Deň pred útokom bola Smithová nahnevaná po tom, čo ju rozladili správy o jej manželovi Michaelovi Bainesovi. Potom Britka z mesta Neston vymyslela neobvyklý a zákerný plán, ako zabiť svojho manžela. Zmiešala tri kilogramy cukru vo vriacej vode a vyliala ich na trup svojho spiaceho manžela.

Cukor zhoršil zranenia

Cukor vo vriacej vode mal zabezpečiť, aby boli zranenia čo najničivejšie, vysvetlil jeden z vyšetrovateľov: „Poliať niekoho vriacou vodou počas spánku je úplne hrozné. Pridanie troch balení cukru do vody ukazuje odhodlanie, s akým chcela spôsobiť vážne škody,“ uviedol hlavný inšpektor Paul Hughes. "Cukor vložený do vody ju robí ničivejšou. Robí ju hustejšou a lepkavejšou, a tak môže lepšie preniknúť do pokožky,“ uviedol podľa Daily Mail Hughes.

Zdroj: Getty Images

Popáleniny na viac ako tretine kože

Starší pán bol bezbranne vystavený svojej vrahyni, pretože žena bola tiež opatrovateľkou slabého muža. Krátko po útoku utiekla z domu a priznala sa susedovi: „Poriadne som mu ublížila. Myslím, že som ho zabila.“ Sused nakoniec zavolal políciu a záchranku, ktorí zraneného odviezli do nemocnice. Viac ako tretina kože obete bola popálená a mesiac po hospitalizácii zomrel.

Jayne Morrisová z úradu pre trestné stíhanie označila čin za „obzvlášť brutálny a bolestivý“. Obžalovaná pripustila iba zabitie, porota ju však uznala vinnou z vraždy. „Bola zjavne rozrušená z hádky medzi ňou, jej dcérou a jej manželom, ale dôkazy ukázali, že mala nad sebou kontrolu a konala v hneve, keď na svojho manžela vyliala smrtiacu zmes, usilovala sa o pomstu,“ uviedla Morrisová. O treste sa rozhodne až v júli.