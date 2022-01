Z toho sa vám roztopí srdce: Poľskí veterinári v hodine dvanástej zachránili malé medvieďa! Takéto má meno

Mláďa medveďa sa stratilo v Bieszczadoch. Istý čas sa pohybovalo bez mamy, čo však bolo pre také malé medvieďa mimoriadne nebezpečné. Za jeho pachom a stopami sa totiž vybrali vlci. Ak by veterinári nezakročili včas, pravdepodobne by mláďa už nežilo. Zatiaľ nie je známy dôvod, prečo bolo mláďa tak dlho bez mamy. Medvedice sú totiž známe tým, že sa o svoje potomstvo náležite starajú.

Podľa veterinárov však nie je mláďa úplne poriadku. Počas krátkeho vyšetrenia si všimli, že má problém s rovnováhou. „Možno neudržalo krok so svojou mamou a súrodencami, a preto ho odmietli,“ konštatovali miestni lesníci. Napriek tomu si malé medvieďa veľmi obľúbili a už mu vybrali meno – volá sa Ada. Ada sa v súčasnosti nachádza na veterinárnej klinike v Przemysli v Podkarpatskom vojvodstve. Ide o mesto na juhovýchode krajiny, blízko ukrajinských hraníc. Lesníci si mláďa všimli na lesnej kamere, samé sa pohybovalo smerom k obytnej zóne a pokúšalo sa vyliezť na strmý breh, no neustále padalo.

Miestni veterinári preto dlho nečakali a uvedomujúc si vážnosť situácie sa po mláďa vybrali. Na kliniku ho úspešne doviezli v pondelok vo večerných hodinách a hneď začali skúmať, čo mu je. Sprvu si všimli, že je vychudnutý a dehydratovaný, no chuť do jedla napriek strachu z nového prostredia mal. „Všetko poukazuje na neurologické problémy. Možno ide o genetický problém, prípadne vírus. Presnú príčinu však naďalej hľadáme. Pravdepodobne bude musieť absolvovať CT vyšetrenie,“ upozornil veterinár Radoslaw Fedaczyński.Veterinári však chcú, aby sa mláďa časom vrátilo do prírody – dovtedy však musí byť úplne v poriadku.

Zdroj: FB / Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu

Podľa poľského portálu fakt.pl ide už o štvrté mláďa, ktoré veterinári zachránili od otvorenia pohotovosti pre zvieratá. Tá v meste funguje už