Partiu vydesila FOTO z cintorína: Keď zbadali, čo je pri náhrobnom kameni, utiekli preč

Tridsaťdvaročný Amir Jardan navštívil cintorín v East Boldre v anglickom grófstve Hampshire so svojou partnerkou Amy Notleyovou a tetou Suzanne Singletonovou. Podľa jeho slov si je istý, že tam vtedy neboli žiadne ďalšie osoby, no na pozadí jedného z jeho záberov je však vidieť tajomnú tvár. Mladík je presvedčený o tom, že ide o ducha. "Je to určite duch. Som si stopercentne istý, že sme na tom cintoríne boli sami. Ale cítili sme, že nás okolo hrobov niečo sleduje," prezradil.

Fotografia zachytáva niečo, čo vyzerá ako mužská tvár vytŕčajúca spoza jedného z náhrobných kameňov. Podľa Amira bolo v tom čase na cintoríne absolútne ticho, ale akonáhle videli na pozadí fotografie zjavenie, začuli kroky. "Boli sme šokovaní, zrazu sa ozvalo veľa krokov. Mysleli sme si, že tam niekto môže byť, a tak sme odišli."

Cintorín má údajne dlhú históriu paranormálnych aktivít. Po strašidelnom zážitku začala bývalá skeptička Amy veriť na nadprirodzené sily. Ani jedného z nich to neodradilo od návštevy cintorína, v skutočnosti dokonca plánujú celonočnú vigíliu s lovom duchov. "Milujeme objavovanie miest. Nemáme strach a chceme len zachytiť dôkaz o tom, že duchovia existujú. Nabudúce to bude na videu. Ja a moja partnerka radí chodíme na strašidelné miesta," dodal Jardan.