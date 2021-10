VIDEO Žena vyhrala pol milióna vďaka otázke o sexuálnej minulosti svojho otca

NEW YORK - Predstavte si, že vyhráte pol milióna dolárov (430 000 eur) za to, že odpoviete pravdivo na veľmi chúlostivú otázku. Presne takto sa dostala k obrovskej výhre žena, ktorá priznala, že jej otec mal kedysi intímny pomer s maloletou. Ľudí zábery na TikToku úprimne šokovali.

Relácia, ktorá sa na televíznej stanici Fox vysielala v rokoch 2008 až 2009, sa volala The Moment Of Truth (Okamih pravdy) a bola založená na kolumbijskej verzii. Fungovalo to tak, že pred vysielaním sa súťažiaci zúčastnil polygrafickej skúšky, kde odpovedal na 50 až 100 osobných a miestami trápnych otázok, ktoré boli znova položené pred publikom v štúdiu. Bez znalosti výsledkov polygrafu im bolo v programe položených 21 rovnakých otázok, pričom každá z nich sa postupne stávala čoraz viac intímnejšou. Zakaždým, keď hráči odpovedali pravdivo na určitý počet otázok, vyhrali viac peňazí.

Nedávno sa na TikToku objavila jedna konkrétna epizóda z druhej série, v ktorej súťažila istá Melanie Williamsová. Tá dostala veľmi nepríjemnú otázku o svojom otcovi, ktorý bol v štúdiu spolu s ňou. Otázka znela, či mal alebo nemal sexuálny vzťah už ako dospelý s maloletou osobou. Melanie šokujúco odpovedala "áno", čo sa zhodovalo s výsledkom polygrafickej skúšky, ktorú jej otec absolvoval pred šou. Následne sa ukázalo, že žil v polygamii, čo znamená, že mal viacero manželiek súčasne.

Ako je vidieť na záberoch, Williamsová sa zdráhala odpovedať na otázku. Nakoniec tak ale urobila, vďaka čomu vyhrala 500 000 dolárov pohľadom. "Je to komplikovaná otázka, pretože celé to nebolo tak, že by to robil sám od seba, ale muži mu hovorili, čo má robiť, dali mu manželku a on to vzal," vysvetlila neskôr s tým, že jej otec sa kvôli tomu cítil previnilo. "Nie som si istý, kedy som to urobil, bolo to dávno. Manželka číslo dva mala 17 a práve skončila strednú školu. Jej otec ma požiadal, aby som sa s ňou oženil, zatiaľ čo on zariadil všetky veci ako náboženstvo, v ktoré som veril, a tak som aj urobil," doplnil muž. Podľa očakávania ostali užívatelia poriadne šokovaní. "Najnebezpečnejšia herná šou vôbec a nie v dobrom zmysle," napísal jeden z komentujúcich.