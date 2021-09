Biskup (52) sa vzdal celibátu! Pikantný dôvod, má pomer s rozvedenou Silviou (38)

Minulý mesiac podal výpoveď z "osobných dôvodov" biskup Xavier Novell. Neskôr sa prevalilo, že dôvodom tohto kroku je vzťah s rozvedenou spisovateľkou Silviou Caballolovou, píše BBC. Paradoxné je, že partnerka bývalého exorcistu je autorkou kníh o satanizme, okultizme a sadizme "Trilogía amnesia", "El infierno en la lujuria de Gabriel" či "The Hell of Gabriel's Lust", v ktorých opisuje surový boj medzi dobrom a zlom, Bohom a satanom a anjelmi a démonmi.

Xavier Novell, 52, was revealed to be romantically involved with a 38-year-old Barcelona-based psychologist and erotic novelist named Silvia Caballol. #XavierNovell #SilviaCaballolhttps://t.co/FF0u2qrAs0